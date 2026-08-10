Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Голова ГО «Українська фундація турботи та здоров'я» Андрій Скороход і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Facebook Андрія Скорохода

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міськради провів тендер на соціальні послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Угоду уклали з громадською організацією «Українська фундація турботи та здоров'я», яку зареєстрували місяць тому. Держаудитслужба почала перевірку цієї закупівлі.

Про це свідчать дані у системі публічних закупівель Prozorro.

Мова йде про послуги асистента дитини. Закупівлю оголосили 17 липня з очікуваною вартістю 4 146 000 гривень. Замовляли 30 371 послугу (у середньому 136 гривень за одну послугу) на період з 1 серпня по 31 грудня 2026 року. Послуги мали надавати у дитсадках та інших територіях міста.

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Згідно з тендерною документацією, виконавцю слід було надати довідку про наявність у асистентів дитини кваліфікації, досвіду роботи.

Зазначається, що асистент дитини має допомагати в самообслуговуванні, підтримці у спілкуванні з дітьми, педагогами, під час їжі, денного сну в дитсадках, переміщенні, спостерігати за станом здоров'я, допомагати під час ігор, занять, у тому числі гуртках. Залежно від потреб дитини мали визначати, яка допомога їй потрібна.

25 липня розкрили тендерні пропозиції. Подала заявку лише громадська організація «Українська фундація турботи та здоров'я» з пропозицією 4 145 945 гривень, тобто на 55 гривень менше за очікувану вартість.

Пропозиція «Української фундації турботи та здоров'я». Скриншот з Prozorro

Ця організація була оголошена переможцем та 3 серпня з нею уклали договір.

Відповідно до даних You control, організація зареєстрована 19 червня 2026 року. Її керівником є Андрій Скороход.

Переможець тендеру був зареєстрований лише місяць тому. Скриншот з YouControl

Інформацію про кваліфікацію асистентів у ГО не оприлюднили, вказавши як конфіденційну.

Переможець тендеру зробив конфіденційною інформацію про кваліфікацію асистентів дитини. Скриншот з YouControl

Проте 3 серпня Південний офіс Державної аудитслужби почав моніторинг тендеру на підставі виявлених ознак порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Держаудитслужба почала моніторинг закупівлі. Скриншот з Prozorro

Аналогічні договори з Червоним хрестом

Зазначимо, що Андрій Скороход є керівником Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста та низки районних організацій.

Керівник створеної місяць тому ГО Андрій Скороход. Фото: Миколаївська ОВА

Департамент соцзахисту населення вже неодноразово укладав договори зі Шпиталем Українського Червоного Хреста, яке є підприємством Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста.

За даними Opendatabot.ua у 2021 році Андрія Скорохода змінив на посаді керівника Шпиталю Артур Чігун.

Зміна керівника організації Шпиталю українського Червоного Хреста. Скриншот Opendatabot.ua

У березні 2025 році департамент соцзахисту проводив аналогічний тендер на послуги асистента дитини та уклав пряму угоду зі Шпиталем Українського Червоного Хреста на суму 1,7 мільйони гривень. Обґрунтували це тим, що на попередні торги не подався жоден учасник.

У вересні 2025 року з цим самим підрядником уклади знов прямий договір на 2 мільйони гривень з таким самим обґрунтуванням.

У грудні знов було оголошено аналогічний тендер. Торги теж скасували з тієї ж причини, що і попередні. 2 січня договір підписали напряму на суму 11,8 мільйонів гривень зі Шпиталем Українського Червоного Хреста.

15 і 29 липня 2026 року вносили зміни до договору, зменшивши обсяги закупівлі. Відповідно до специфікації, за договором підприємство мало отримати 5,7 мільйонів гривень.

Раніше директорка обласного департаменту соцзахисту Оксана Єльчієва повідомляла, що в області отримують послуги асистента 42 дитини. Це саме казав про Миколаїв директор міського департаменту соцзахисту Сергій Василенко. За чотири місяці 2026 року за послуги асистента виплатили 1,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, департамент соцзахисту населення Миколаївської ОВА двічі оголошував тендер для оздоровлення та відпочинку військовослужбовців та членів їхніх сімей. Перші торги скасували, на другі ніхто не подав пропозиції. Тому договір на 6,6 мільйона гривень уклали напряму з підприємцем.