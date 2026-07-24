У Миколаївській ОВА після двох невдалих спроб уклали договір на ₴6,6 млн на оздоровлення військових та їхній сімей

База відпочинку. Ілюстративне фото турагенції ЛітоМоре

Департамент соцзахисту населення Миколаївської ОВА двічі оголошував тендер для оздоровлення та відпочинку військовослужбовців та членів їхніх сімей. Перші торги скасували, на другі ніхто не подав пропозиції. Тому договір на 6,6 мільйонів гривень уклали напряму з підприємцем.

Інформація опублікована у системі публічних закупівель Prozorro.

Перший тендер оголосили 12 червня. Очікувана вартість послуг з оздоровлення та відпочинку становила 8 мільйонів гривень. Замовити їх мали в період з 30 червня до 30 вересня.

Перший тендер на відпочинок військових скасували. Скриншот з Prozorro

У технічному завданні вказано, що послуги замовляли у межах Миколаївської області «в екологічно чистій позаміській зоні». Гранична вартість послуг за один день не може перевищувати тисячу гривень.

Умовами проживання ставили капітальні будівлі з покімнатним розміщенням. Кімнати мають бути відремонтовані та обладнані меблями, з цілодобовим постачанням гарячої та холодної води. Кожна сім'я має розміщуватися в окремому номері без підселення.

«Побутові умови — санітарні зручності в номері. Номери обладнані холодильниками, телевізорами, кондиціонерами. Умови харчування — повноцінне триразове збалансоване харчування відповідно до меню в окремому приміщенні їдальні, організоване відповідно до вимог чинного законодавства. Можливість організації дієтичного харчування», — йдеться у техзавданні.

Особливими умовами прописували право перевірки заявлених можливостей та оздоровлення відпочинку департаментом соцзахисту. Учасник торгів мав дати зобов'язання надати для цього безперешкодний доступ.

Єдиним учасником торгів став ФОП «Вранчан Валерій», якого оголосили переможцем. Наразі він припинив реєстрацію, за даними You control. У 2022 році департамент соцзахисту вже укладав з ним аналогічний договір на 4 мільйони гривень.

Єдиний учасник торгів. Скриншот з Prozorro

26 червня Держаудитслужба почала перевірку тендера. 12 липня торги скасували. У поясненні йдеться про те, що у тендерній документації немає інформації щодо способу підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників учасника-нерезидента. Крім того, не змогли підтвердили електронний підпис підприємця.

Тендер оголосили вдруге з очікуваною вартістю вже 6,6 мільйонів гривень. Вже на період з 20 липня по 30 вересня. 22 липня торги скасували, тому що не подав пропозиції жоден підприємець.

Вже 22 липня уклали договір на суму 6,6 мільйонів гривень з підприємцем В'ячеславом Вранчаном, який, ймовірно, пов'язаний з учасником перших торгів.

Договір на 6,6 млн грн уклали з підприємцем напряму. Скриншот Prozorro

Він є громадянином Молдови та зареєстрував підприємство 9 липня 2026 року, за даними You control.

У департаменті соцзахисту населення Миколаївської ОВА повідомили «МикВісті», що послуги з оздоровлення замовляють для військовослужбовців, а саме учасників бойових дій та членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхній сімей, членів сімей загиблих та померлих ветеранів війни.

«Передбачається забезпечити послугами оздоровлення близько 1000 людей. Строк перебування отримувача послуг на базі відпочинку становить 7 днів», — повідомили у департаменті соцзахисту населення.

Відповідь департаменту соцзахисту на запит МикВісті Відповідь департаменту соцзахисту на запит МикВісті

Нагадаємо, у травні Миколаєві на засіданні виконкому затвердили порядок відшкодування вартості путівок з міського бюджету: стало відомою що, цьогоріч зможуть оплатити вартість санаторно-курортного лікування для 5-10 ветеранів війни.