Сєнкевич доручив провести навчання міських служб з першої допомоги на випадок російських ударів

Олександр Сєнкевич запропонував організувати курси, як надавати допомогу після влучань. Скриншот з відео МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив керівникам міських служб та різних підрозділів провести короткі навчання, як поводитися після російських атак. Зокрема, як правильно надавати домедичну допомогу, якщо є постраждалі.

Про це сказав міський голова під час апаратної наради у Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За словами мера, влучання по місту показали, що не всі до них готові.

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— Останні ці прильоти показали, що у нас не всі готові, всі трошки розслабились. Тобто там 22-й рік, 23-й, 24-й, 25-й, тут у 26-му знову війна, як то кажуть, почала бути ближче, — сказав мер.

Він доручив керівникам підрозділів організувати короткі курси, як поводитися у разі влучання, зокрема, як надавати домедичну допомогу. А також перевірити наявність ліків.

— У першу чергу, щоб люди базово знали, де кровоспинні засоби, як турнікет, перев'язувальні матеріали. Якщо, умовно кажучи, «Шахед» впав чи поцілив, то ми повинні бути готові з вами до будь-яких ситуацій, і всі повинні знати, як діяти, якщо когось з ваших колег поранено. Це може врятувати життя ваших колег, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер наголосив на навчаннях представників адміністрацій районів та комунальних служб, оскільки вони виїжджають на місця влучань і бувають повторні атаки.

— Особливу увагу приділяйте таким працівникам, як адміністрації районів, так і комунальних підприємств, які виїжджають на місця прильотів. Ми знаємо, як діє терорист: вони останнім часом почали бити двічі в одне і те саме місце для того, щоб вбивати більше рятувальників і людей цивільних, які приходять на допомогу тим, хто поранений або в небезпеці, — сказав мер.

Нагадаємо, вранці 2 серпня російські війська атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу «Шахед». Внаслідок атаки пошкоджений ліцей №40.

Мер сказав, що місто проситиме допомоги міжнародних партнерів для відновлення пошкодженої будівлі ліцею №40. Через пошкодження вікон є сумніви, що школу вдасться вчасно підготувати до старту навчального року.