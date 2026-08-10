Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

Обвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: МикВісті

До Баштанського райсуду скерували обвинувальний акт щодо старости села Плющівка Віктора Прокопчука, якого звинувачують в умисному вбивстві Світлани Ванжули та незаконному носінні й зберіганні вогнепальної зброї.

Про це 10 серпня повідомила Миколаївська обласна прокуратура та Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, як стверджує слідство, вранці 17 березня чоловік прийшов на роботу та зайшов до свого кабінету. Там він дістав зі схованки обріз мисливської рушниці та здійснив щонайменше три постріли в голову своєї колеги.

Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини

Жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці. У прокуратурі зазначають, що між нею та обвинуваченим тривалий час були неприязні стосунки.

Чоловіка обвинувачують за частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Віктор Прокопчук продовжує перебувати під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство у Плющівці

Трагедія сталась 17 березня у приміщенні старостату в селі Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Слідство заявило, що того дня між старостою Віктором Прокопчуком та його помічницею Світланою Ванжулою виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки чоловік взяв обріз мисливської рушниці та щонайменше тричі вистрілив у жінку. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Наступного дня 18 березня старосту Віктора Прокопчука відправили під варту з можливістю внесення застави понад 290 тисяч гривень. Заставу внесли за нього вже через день, 19 березня.

20 березня прокуратура повідомила, що хоче оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу для старости села Плющівка.

Інцидент коментував раніше і мер Баштанки Олександр Береговий. Він спростував припущення, що причиною могла стати нібито «самовільна узурпація влади» в селі під час служби старости. За його словами, після повернення Віктор Прокопчук безперешкодно відновив виконання своїх обов’язків, і питання про його звільнення не порушувалося.

«МикВісті» з власних джерел стало відомо, що загибла за тиждень до вбивства заявила у поліцію про те, що староста приніс на роботу рушницю, однак ті не вжили ніяких дій. Саму зброю він зберігав у власній схованці — всередині дивану.

Однак 8 квітня у відповіді на інформаційний запит «МикВісті» у ГУНП Миколаївщини заявили, що Світлана Ванжула не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.