 Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

  • понеділок

    10 серпня, 2026

  • 27.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 27.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 17:50, 10 серпня, 2026

Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

Обвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: МикВістіОбвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: МикВісті

До Баштанського райсуду скерували обвинувальний акт щодо старости села Плющівка Віктора Прокопчука, якого звинувачують в умисному вбивстві Світлани Ванжули та незаконному носінні й зберіганні вогнепальної зброї.

Про це 10 серпня повідомила Миколаївська обласна прокуратура та Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, як стверджує слідство, вранці 17 березня чоловік прийшов на роботу та зайшов до свого кабінету. Там він дістав зі схованки обріз мисливської рушниці та здійснив щонайменше три постріли в голову своєї колеги.

Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП МиколаївщиниЖінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини
Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП МиколаївщиниЖінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини
Жінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП МиколаївщиниЖінку було вбито у приміщенні сільради. Фото: ГУНП Миколаївщини

Жінка отримала смертельні поранення та загинула на місці. У прокуратурі зазначають, що між нею та обвинуваченим тривалий час були неприязні стосунки.

Чоловіка обвинувачують за частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Віктор Прокопчук продовжує перебувати під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Вбивство у Плющівці

Трагедія сталась 17 березня у приміщенні старостату в селі Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Слідство заявило, що того дня між старостою Віктором Прокопчуком та його помічницею Світланою Ванжулою виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки чоловік взяв обріз мисливської рушниці та щонайменше тричі вистрілив у жінку. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Наступного дня 18 березня старосту Віктора Прокопчука відправили під варту з можливістю внесення застави понад 290 тисяч гривень. Заставу внесли за нього вже через день, 19 березня.

20 березня прокуратура повідомила, що хоче оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу для старости села Плющівка.

Інцидент коментував раніше і мер Баштанки Олександр Береговий. Він спростував припущення, що причиною могла стати нібито «самовільна узурпація влади» в селі під час служби старости. За його словами, після повернення Віктор Прокопчук безперешкодно відновив виконання своїх обов’язків, і питання про його звільнення не порушувалося.

«МикВісті» з власних джерел стало відомо, що загибла за тиждень до вбивства заявила у поліцію про те, що староста приніс на роботу рушницю, однак ті не вжили ніяких дій. Саму зброю він зберігав у власній схованці — всередині дивану.

Однак 8 квітня у відповіді на інформаційний запит «МикВісті» у ГУНП Миколаївщини заявили, що Світлана Ванжула не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Суд

Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його
Суд закрив одну зі справ проти засудженого екскерівника «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна
Миколаївець вкрав з «Аврори» 13 шоколадок: суд призначив йому майже 8 років ув’язнення
Реклама
Читайте також:
новини
У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар

Юлія Лук’яненко
новини
Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Юлія Лук’яненко
новини
Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

Альона Коханчук
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

Миколаївець вкрав з «Аврори» 13 шоколадок: суд призначив йому майже 8 років ув’язнення
Суд закрив одну зі справ проти засудженого екскерівника «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

«Дивно читати, як місто називають брудним ті, хто кидає сміття під ноги», — Сєнкевич звернувся до миколаївців

2 години тому

В ОВА шукають підрядника, який за ₴816 тис. перевірятиме якість ремонту доріг Миколаївщини

Юлія Бойченко

Головне сьогодні