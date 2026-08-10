Миколаївець вкрав з «Аврори» 13 шоколадок: суд призначив йому майже 8 років ув’язнення

У Миколаєві чоловіка засудили за вкрадення з «Аврори» шоколаду. Фото згенеровано штучним інтелектом

Інгульський районний суд Миколаєва визнав винним чоловіка у відкритому викраденні товару з магазину «Аврора» та призначив йому 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду від 4 серпня.

Згідно з матеріалами суду, 20 квітня близько 11:05 чоловік перебував у магазині «Аврора» на вулиці Троїцькій. З полиці він взяв 7 плиток шоколаду «Milka» з начинкою «Малина та крем», 5 плиток «Millenium» з арахісом та одну плитку «Milka» зі смаком «Чизкейк». Загальна вартість товару становила майже 1500 гривень.

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Чоловік сховав шоколад під одяг і вийшов із магазину. Працівниця магазину, яка побачила це на камерах відеоспостереження, вибігла за ним, вимагаючи повернути товар. Після чого він почав тікати у напрямку Баштанського ринку, де частину товару він впустив.

«На території Баштанського ринку пропонував купити у нього викрадені шоколадки незнайомій дівчині. Проте вона відмовилась, тому він далі попрямував до зупинки громадського транспорту на вул. Космонавтів де сів на маршрутне таксі та попрямував у своїх справах», — йдеться у вироку.

Суд у вироку наголосив, що саме ця обставина стала підставою для кваліфікації його дій як грабежу, а не крадіжки. Сам обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що не усвідомлював, що його помітили працівники магазину, та просив перекваліфікувати його дії на крадіжку. Крім того, він сказав, що вчинив це під впливом наркотичних засобів та алкогольних напоїв.

У поясненнях він також зазначив, що дві шоколадки він з'їв, а решту подарував знайомій.

Суд призначив чоловікові 7 років і 8 місяців позбавлення волі. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов ТОВ «Вигідна покупка». Із засудженого мають стягнути 1376 гривень матеріальної шкоди. Чотири плитки шоколаду, які були втрачені під час втечі та згодом передані поліції, повернули магазину.

Нагадаємо, у Миколаєві 40-річний рецидивіст отримав шість років тюрми за дві крадіжки. Чоловік виніс із приватного будинку техніку, а згодом викрав з автомобіля будівельні інструменти. Загальна вартість викраденого майна перевищила 22 тисячі гривень.