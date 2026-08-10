 Миколаївець вкрав з «Аврори» 13 шоколадок: суд призначив йому майже 8 років ув’язнення

  • понеділок

    10 серпня, 2026

  • 26.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 26.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 19:55, 10 серпня, 2026

Миколаївець вкрав з «Аврори» 13 шоколадок: суд призначив йому майже 8 років ув’язнення

У Миколаєві чоловіка засудили за вкрадення з «Аврори» шоколаду. Фото згенеровано штучним інтелектомУ Миколаєві чоловіка засудили за вкрадення з «Аврори» шоколаду. Фото згенеровано штучним інтелектом

Інгульський районний суд Миколаєва визнав винним чоловіка у відкритому викраденні товару з магазину «Аврора» та призначив йому 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду від 4 серпня.

Згідно з матеріалами суду, 20 квітня близько 11:05 чоловік перебував у магазині «Аврора» на вулиці Троїцькій. З полиці він взяв 7 плиток шоколаду «Milka» з начинкою «Малина та крем», 5 плиток «Millenium» з арахісом та одну плитку «Milka» зі смаком «Чизкейк». Загальна вартість товару становила майже 1500 гривень.

Реклама

Чоловік сховав шоколад під одяг і вийшов із магазину. Працівниця магазину, яка побачила це на камерах відеоспостереження, вибігла за ним, вимагаючи повернути товар. Після чого він почав тікати у напрямку Баштанського ринку, де частину товару він впустив.

«На території Баштанського ринку пропонував купити у нього викрадені шоколадки незнайомій дівчині. Проте вона відмовилась, тому він далі попрямував до зупинки громадського транспорту на вул. Космонавтів де сів на маршрутне таксі та попрямував у своїх справах», — йдеться у вироку.

Суд у вироку наголосив, що саме ця обставина стала підставою для кваліфікації його дій як грабежу, а не крадіжки. Сам обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що не усвідомлював, що його помітили працівники магазину, та просив перекваліфікувати його дії на крадіжку. Крім того, він сказав, що вчинив це під впливом наркотичних засобів та алкогольних напоїв.

У поясненнях він також зазначив, що дві шоколадки він з'їв, а решту подарував знайомій.

Суд призначив чоловікові 7 років і 8 місяців позбавлення волі. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов ТОВ «Вигідна покупка». Із засудженого мають стягнути 1376 гривень матеріальної шкоди. Чотири плитки шоколаду, які були втрачені під час втечі та згодом передані поліції, повернули магазину.

Нагадаємо, у Миколаєві 40-річний рецидивіст отримав шість років тюрми за дві крадіжки. Чоловік виніс із приватного будинку техніку, а згодом викрав з автомобіля будівельні інструменти. Загальна вартість викраденого майна перевищила 22 тисячі гривень.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Суд

Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його
Суд закрив одну зі справ проти засудженого екскерівника «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна
Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду
Реклама
Читайте також:
новини
У Вознесенську облаштували локацію з фонтаном: рятувальники кажуть, що заблокований пожежний резервуар

Юлія Лук’яненко
новини
Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Юлія Лук’яненко
новини
Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

Альона Коханчук
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду
Суд закрив одну зі справ проти засудженого екскерівника «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

«Дивно читати, як місто називають брудним ті, хто кидає сміття під ноги», — Сєнкевич звернувся до миколаївців

Справу старости Плющівки на Миколаївщині, якого звинувачують у вбивстві колеги, передали до суду

В ОВА шукають підрядника, який за ₴816 тис. перевірятиме якість ремонту доріг Миколаївщини

Юлія Бойченко

Головне сьогодні