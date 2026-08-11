 Чотири багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та авто: поліція розповіла про атаки на Миколаївщині

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Головна Новини Оборона 12:40, 11 серпня, 2026

Чотири багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та авто: поліція розповіла про атаки на Миколаївщині

У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяУ поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: Нацполіція

Поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок атаки в Миколаєві постраждала літня жінка. Медики оглянули її на місці, після чого вона продовжила лікування амбулаторно.

На місцях працюють слідчі, вибухотехніки та оперативні групи. Правоохоронці збирають речові докази та фіксують пошкодження в межах розслідування воєнних злочинів.

У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяУ поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: Нацполіція
У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяУ поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: Нацполіція
У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяУ поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: Нацполіція
У поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: НацполіціяУ поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Миколаївщину 11 серпня. Фото: Нацполіція

Я повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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