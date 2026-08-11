Чотири багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та авто: поліція розповіла про атаки на Миколаївщині
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Внаслідок атаки в Миколаєві постраждала літня жінка. Медики оглянули її на місці, після чого вона продовжила лікування амбулаторно.
На місцях працюють слідчі, вибухотехніки та оперативні групи. Правоохоронці збирають речові докази та фіксують пошкодження в межах розслідування воєнних злочинів.
Я повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.
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