Київський суддя звернувся до Кабміну через незаконне використання земель Міноборони на Миколаївщині

У 2019 році повідомлялося, що 30% території полігонів «Широкий Лан» незаконно використовуються для ведення сільгоспдіяльності

Суддя Господарського суду Києва Роман Бойко звернувся до Кабінету Міністрів і Міністерства оборони України через системні порушення під час використання земель військових полігонів на Миколаївщині під сільське господарство.

Відповідну окрему ухвалу суддя виніс 10 серпня у справі №910/8859/26, пишуть «МикВісті».

Спір стосувався права власності на врожай, вирощений у 2025–2026 роках на двох земельних ділянках загальною площею понад 4,2 тисячі гектарів. Позивачем у справі виступило фермерське господарство «Волощакевич». Відповідачами — Квартирно-експлуатаційний відділ міста Миколаєва та Міністерство оборони України.

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Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що проблема насправлі є системною і стосується не лише конкретного спору. Суд встановив, що землі оборони передавалися суб’єктам господарювання для вирощування сільгоспкультур через договори про спільний обробіток землі, які фактично могли приховувати оренду. Суд називає договори «удаваними», тобто в них була передбачена фіксована плата, урожай залишався у власності підприємця, а частки учасників та оператора спільної діяльності не визначалися.

Йдеться, зокрема, про землі військового полігону «Широкий Лан» та Києво-Олександрівського авіаполігона. За інформацією, наведеною в ухвалі, у 2016 році лише в межах двох полігонів Миколаївської області для вирощування сільськогосподарських культур передали понад 15,6 тисячі гектарів. Загалом станом на грудень 2021 року у подібній схемі по всій Україні перебувало понад 41 786 гектарів земель оборони.

При цьому суд наголосив, що проблема була відома задовго до нинішнього спору і про це постійно писали медіа. В ухвалі суддя, зокрема, послався на публікацію «МикВісті» від 6 листопада 2019 року «30% полігону «Широкий Лан» під Миколаєвом незаконно використовуються під сільське господарство». Також в ухвалі згадано матеріал Nikcenter від 7 лютого 2022 року «Кому – війна, а кому – поля: хто заробляє на військових полігонах Миколаївщини».

Однак суд стверджує, що значна частина земель, переданих у 2016 році, використовувалася до кінця 2025 року, а збір урожаю на них продовжувався і у 2026 році. А користувачів земель визначали поза конкурсними процедурами. Роман Бойко окремо зазначив, що навіть судові рішення про незаконність таких договорів не завжди припиняють користування землями.

«На прикладі цієї справи, наявність рішення суду не завершує таке користування, а стає підставою для укладання аналогічного договору на новий термін», — йдеться в ухвалі.

Окремо суд проаналізував вартість користування двома земельними ділянками, які є предметом спору. Їхня площа становить 1467,81 та 2810,85 гектарів. У 2018 році плата за користування ними становила 2290 гривень за гектар на рік, а у 2025 році — 2967 гривень за гектар.

Розрахунок за сплату оборонних земель. Скриншот з ухвали Господарського суду Києва

Для порівняння, суд навів результати земельних аукціонів 2025 року, де право суборенди державних сільськогосподарських земель на Миколаївщині продавали за 12–16 тисяч гривень за гектар. Потенційні щорічні втрати від використання близько 41 тисячі гектарів земель оборони суд оцінив приблизно у 400 мільйонів гривень.

Однією з причин проблеми суд назвав відсутність затвердженого урядом порядку використання земель оборони у господарських цілях. Суддя заявив про «понад 22-річну бездіяльність Уряду» у питанні затвердження відповідного порядку.

У зв’язку з цим суд направив окрему ухвалу Кабінету Міністрів. Уряд має розробити та прийняти рішення щодо можливості передачі земель оборони для господарського використання, а також знайти комплексне рішення щодо земельного податку за користування такими землями в умовах воєнного стану. Суд зазначає, що врегулювання цього питання має, зокрема, зменшити кількість судових спорів, припинити незаконне використання земель та створити конкурентні й прозорі процедури їх передачі.

Окрему ухвалу суд також направив Міністерству оборони. Відомство просять провести аудит та інвентаризацію земель оборони, які передавалися або зараз передані у користування, припинити незаконне користування ними та забезпечити звільнення таких земель, ініціювати притягнення винних осіб до відповідальності, а також забезпечити стягнення завданих збитків і недоотриманих Міноборони доходів.

Полігон «Широкий Лан» знаходиться на території Степівської громади. У 2021 році «МикВісті» писали, що у Степівській територіальній громаді розгорівся конфлікт, через який сільський голова Павло Гасюк склав повноваження. Тягла група депутатів намагалася зменшити ставки податку на землі Міноборони, через що бюджет ОТГ могла втратити від 10 мільйонів гривень. Полігон щорічно приносить мільйонні прибутки до місцевого бюджету громади. Аграрії мали частину земель Міноборони і таким чином хотіли зменшити собі податкове навантаження. Гасюк, який не бажав знижувати ставки та втрачати мільйони доходів бюджету, через тиск був змушений скласти повноваження. За ним пішли заступник голови та секретар ради.

У лютому 2022 року Центр журналістських розслідувань писав, що у Миколаївській області 16 тисяч гектарів землі військових полігонів опинилася у розпорядженні великих агробізнесменів та депутатів. А вже у 2023 році стало відомо, що Служба безпеки України затримала бізнесмена, який за 1 мільйон гривень хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на військовому полігоні «Широкий лан».