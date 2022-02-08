В Николаевской области 16 тысяч гектаров земли военных полигонов оказалась в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов.

Об этом говорится в материале издания Центр журналистских расследований.

На территории Николаевской области находятся три военных полигона: Широколановский, Терновский и Киево-Александровский. Здесь проходят подготовку солдаты с разных регионов страны, а иногда и с других стран. Однако, по факту, половину площади этих земельных участков используют для сельскохозяйственного бизнеса.

Квартирно-эксплуатационный отдел Николаева отдал землю в пользование без проведения конкурса. Наибольшие участки земли попали в распоряжение ООО «Салоха-П» (5 тысяч гектаров) и СФХ «Волощакевич» (более 3 тысяч гектаров), которое принадлежит депутату Степовской ОТГ, где расположен Широколановский полигон, Виктору Волощакевичу.

Предприятие «Трихатское-Агро», связанное с депутатом Николаевского облсовета Юрием Кормышкиным, обрабатывает 250 га. Физлицо-предприниматель Александр Панько, вероятно, муж начальницы канцелярии Николаевского административного суда, получил в аренду 233 га.

Оплата налогов, в том числе земельного, обычно возлагается на землепользователей, а не владельцев. Но в случае с военными полигонами бывает, что налоги не платит никто.

В 2011-2014 годах во время действия договоров, подписанных экс-командиром полигона «Широкий Лан» Игорем Мыкулою, бюджет недополучил 114 тысяч гривен земельного налога и 1,4 миллиона гривен налога с полученной прибыли. Как сообщали в военной прокуратуре, в документы вносились ложные сведения о якобы формировании 100% льготы на уплату земельного налога и налога на прибыль.

Также издание сообщает, что в военной прокуратуре снова взялись за проверку законности договоров квартирно-эксплуатационного отдела Николаева о совместной сельхоздеятельности.

В прошлом году Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере подала шесть исков о признании таких сделок незаконными. Один договор - с ООО «Лан» - суд уже аннулировал.

Есть ли шанс превратить теневое использование земли в прозрачный источник финансирования армии? Военный эксперт НАКО Александр Саенко считает, что целесообразно на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения договоров в виде сервитутов - с ограниченным правом пользования земельными участками или их частями.

—Такое правовое оформление этих отношений позволит получать поступления в госбюджет в качестве платы за пользование сервитутом и одновременно оставить эти земли в государственной собственности. Это нивелировало бы коррупционные риски в области использования земель обороны для сельскохозяйственных нужд, — говорит Александр Саенко.

Напомним, что в Степовской территориальной громаде разгорелся конфликт, из-за которого сельский голова Павел Гасюк сложил полномочия. Тогла группа депутатов пыталась уменьшить ставки налога на земли Минобороны, из-за чего бюджет ОТГ мог потерять от 10 миллионов гривен. На территории Степовской ТГ находится полигон «Широкий Лан», который ежегодно приносит миллионные доходы в местный бюджет громады. Аграрии пользовались частью земель Минобороны и таким образом хотели уменьшить себе налоговую нагрузку. Павел Гасюк, не желающий снижать ставки и терять миллионы доходов бюджета, из-за давления был вынужден сложить полномочия. За ним ушли заместитель головы и секретарь совета.

Ранее сообщалось, что 30% территории полигон «Широкий Лан» на Николаевщине незаконно используются для ведения сельхоздеятельности.