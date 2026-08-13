У Миколаєві з обрізаних гілок дерев виготовлятимуть паливо для котелень

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео

Обласне комунальне підприємство«Миколаївоблтеплоенерго» запустило власну лінію з переробки деревних відходів на пелети для міських котелень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Сировиною для палива стали деревина та щепа, що залишаються після спилювання та кронування дерев у Миколаєві. Наразі у місті працює понад 20 котелень, які функціонують на деревних та агропелетах.

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео

Власне переробне виробництво дозволяє підприємству використовувати наявні ресурси, скорочувати витрати на закупівлю стороннього палива та зменшувати залежність від його ринкової вартості.

Нагадаємо, у Миколаєві КП «Парки» передаватимуть облтеплоенерго деревні відходи від обрізки та знесення дерев для використання в опаленні — про це повідомлялося у травні 2026-го.

Раніше, у лютому 2026-го, повідомлялося, що Доманівська громада запускає власне виробництво пелет для опалення комунальних закладів — планувалося виробляти 700 тонн на місяць, що мало зменшити витрати на тепло та підвищити енергетичну незалежність.

Перед тим, у січні 2026-го, виходив матеріал про те, як Доманівка, десятиліттями відома дефіцитом питної води, перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген» — йшлося про зношені мережі та бурий колір води з-під крана, які раніше були звичною картиною для громади.