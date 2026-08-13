 У Миколаєві з обрізаних гілок дерев виготовлятимуть паливо для котелень

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Головна Новини Суспільство 10:20, 13 серпня, 2026

У Миколаєві з обрізаних гілок дерев виготовлятимуть паливо для котелень

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео

Обласне комунальне підприємство«Миколаївоблтеплоенерго» запустило власну лінію з переробки деревних відходів на пелети для міських котелень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Сировиною для палива стали деревина та щепа, що залишаються після спилювання та кронування дерев у Миколаєві. Наразі у місті працює понад 20 котелень, які функціонують на деревних та агропелетах.

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео
Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відео

Власне переробне виробництво дозволяє підприємству використовувати наявні ресурси, скорочувати витрати на закупівлю стороннього палива та зменшувати залежність від його ринкової вартості.

Нагадаємо, у Миколаєві КП «Парки» передаватимуть облтеплоенерго деревні відходи від обрізки та знесення дерев для використання в опаленні — про це повідомлялося у травні 2026-го.

Раніше, у лютому 2026-го, повідомлялося, що Доманівська громада запускає власне виробництво пелет для опалення комунальних закладів — планувалося виробляти 700 тонн на місяць, що мало зменшити витрати на тепло та підвищити енергетичну незалежність.

Перед тим, у січні 2026-го, виходив матеріал про те, як Доманівка, десятиліттями відома дефіцитом питної води, перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген» — йшлося про зношені мережі та бурий колір води з-під крана, які раніше були звичною картиною для громади.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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