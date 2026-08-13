У Миколаєві з обрізаних гілок дерев виготовлятимуть паливо для котелень
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
-
Обласне комунальне підприємство«Миколаївоблтеплоенерго» запустило власну лінію з переробки деревних відходів на пелети для міських котелень.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Сировиною для палива стали деревина та щепа, що залишаються після спилювання та кронування дерев у Миколаєві. Наразі у місті працює понад 20 котелень, які функціонують на деревних та агропелетах.
Власне переробне виробництво дозволяє підприємству використовувати наявні ресурси, скорочувати витрати на закупівлю стороннього палива та зменшувати залежність від його ринкової вартості.
Нагадаємо, у Миколаєві КП «Парки» передаватимуть облтеплоенерго деревні відходи від обрізки та знесення дерев для використання в опаленні — про це повідомлялося у травні 2026-го.
Раніше, у лютому 2026-го, повідомлялося, що Доманівська громада запускає власне виробництво пелет для опалення комунальних закладів — планувалося виробляти 700 тонн на місяць, що мало зменшити витрати на тепло та підвищити енергетичну незалежність.
Перед тим, у січні 2026-го, виходив матеріал про те, як Доманівка, десятиліттями відома дефіцитом питної води, перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген» — йшлося про зношені мережі та бурий колір води з-під крана, які раніше були звичною картиною для громади.
Останні новини про: Опалювальний сезон
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.