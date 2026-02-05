 Доманівка запускає виробництво пелет потужністю 700 тонн на місяць комунальних об’єктів

Клуб

Доманівка запускає виробництво пелет на 700 тонн на місяць, щоб економити на опаленні комунальних об’єктів

Техніка, яка буде використовуватись для виготовлення твердого палива для громади. Фото: МикВістіТехніка, яка буде використовуватись для виготовлення твердого палива для громади. Фото: МикВісті

Доманівська громада запускає власне виробництво пелет для опалення комунальних закладів, що дозволить зменшити витрати на тепло та підвищити енергетичну незалежність.

Про це розповів в коментарі «МикВісті» директор КП «Доманівська аграрно-паливна компанія» Сергій Тростінецький.

Нагадаємо, що громада реалізує амбітний план з виробництва власного палива, який ще у 2023 році анонсував уряд. Тоді віце-прем’єр з відновлення Олександр Кубраков зазначав, що це дозволить Доманівці економити близько 3,5 мільйонів гривень на рік лише на опаленні комунальних закладів.

Лінію з виробництва пелет Доманівка отримала за підтримки Данії. Її потужність — близько 1 тонни на годину, або понад 700 тонн на місяць. Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити школи, лікарні та інші комунальні заклади, якими користуються близько 15 тисяч мешканців громади.

— Виникла логічна думка: забезпечити громаду власним же паливом. Ми разом із головою та командою написали проєкт, звернулися до обласної військової адміністрації та отримали підтримку. Наша ідея зацікавила данців, наших основних спонсорів, і з 2023 року ми розпочали реалізацію, — пояснює керівник підприємства Сергій Тростінецький.

Сировину для пелет громада планує вирощувати та заготовляти самостійно — енергетичну вербу, міскантус, а також використовувати солому, комиш і залишки деревини. Такий «закільцьований» цикл дозволяє не залежати від постачальників і цін на ринку палива.

Частину пелет, яка залишатиметься понад власні потреби, громада планує продавати сусіднім громадам. Уже є попередні домовленості з Первомайськом. Це має створити близько 10 робочих місць і принести додаткові надходження до бюджету.

Нагадаємо, паралельно громада модернізувала медичну інфраструктуру за підтримки німецької організації GIZ. У межах спеціальної програми, що фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом. У місцевій лікарні та центрі первинної медико-санітарної допомоги провели капітальні ремонти, встановили енергоощадні вікна, генератори, модульну котельню.

