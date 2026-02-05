Доманівка запускає виробництво пелет на 700 тонн на місяць, щоб економити на опаленні комунальних об’єктів

Техніка, яка буде використовуватись для виготовлення твердого палива для громади. Фото: МикВісті

Доманівська громада запускає власне виробництво пелет для опалення комунальних закладів, що дозволить зменшити витрати на тепло та підвищити енергетичну незалежність.

Про це розповів в коментарі «МикВісті» директор КП «Доманівська аграрно-паливна компанія» Сергій Тростінецький.

Нагадаємо, що громада реалізує амбітний план з виробництва власного палива, який ще у 2023 році анонсував уряд. Тоді віце-прем’єр з відновлення Олександр Кубраков зазначав, що це дозволить Доманівці економити близько 3,5 мільйонів гривень на рік лише на опаленні комунальних закладів.

Лінію з виробництва пелет Доманівка отримала за підтримки Данії. Її потужність — близько 1 тонни на годину, або понад 700 тонн на місяць. Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити школи, лікарні та інші комунальні заклади, якими користуються близько 15 тисяч мешканців громади.

— Виникла логічна думка: забезпечити громаду власним же паливом. Ми разом із головою та командою написали проєкт, звернулися до обласної військової адміністрації та отримали підтримку. Наша ідея зацікавила данців, наших основних спонсорів, і з 2023 року ми розпочали реалізацію, — пояснює керівник підприємства Сергій Тростінецький.

Сировину для пелет громада планує вирощувати та заготовляти самостійно — енергетичну вербу, міскантус, а також використовувати солому, комиш і залишки деревини. Такий «закільцьований» цикл дозволяє не залежати від постачальників і цін на ринку палива.

Частину пелет, яка залишатиметься понад власні потреби, громада планує продавати сусіднім громадам. Уже є попередні домовленості з Первомайськом. Це має створити близько 10 робочих місць і принести додаткові надходження до бюджету.

Нагадаємо, паралельно громада модернізувала медичну інфраструктуру за підтримки німецької організації GIZ. У межах спеціальної програми, що фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом. У місцевій лікарні та центрі первинної медико-санітарної допомоги провели капітальні ремонти, встановили енергоощадні вікна, генератори, модульну котельню.