У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

У Доманівці на Миколаївщині планують розширити мікрорайон для внутрішньо переміщених осіб і хочуть побудувати ще 6 модульних будинків. Нині житло для переселенців у громаді вже частково зведене, однак черга на поселення залишається.

За підтримки Данії у громаді вже збудували 8 будинків для переселенців, нещодавно розпочали розмітку під 9 оселю. Загалом мікрорайон розрахований на 15 будинків, тож громада хоче завершити проєкт повністю.

Кожен будинок — це соціальне житло площею 74 квадратних метрів із трьома спальнями, кухнею та душовою. Мікрорайон, який місцеві називають «Маленьким Копенгагеном», став домом для родин із Херсонської, Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Нині тут проживають 14 дітей, ще одна дитина народилася вже після заселення.

За словами голови громади Віктора Власюка, на початку повномасштабного вторгнення у Доманівці перебували понад 5 тисяч переселенців, зараз — близько 2 400. Черга на житло сформована, і громада планує добудувати мікрорайон до запланованих 15 будинків.

— Черга на поселення вже сформована, і ми хочемо добудувати мікрорайон до 15 будинків. Конструкції монтуються швидко — каркас збирають за 2-3 тижні, — додає голова громади.

Будинки утеплені, автономні та передані у власність громади данським фондом. Мешканці самостійно сплачують комунальні послуги, а громада забезпечує утримання житла. Такі оселі також використовують для залучення фахівців — зокрема, у мікрорайоні мешкають 2 сім’ї лікарів.

Нагадаємо, що до кінця 2026 року в Доманівці на Миколаївщині побудують новий магістральний водопровід у межах партнерства з Королівством Данія та міжнародною корпорацією NEFCO.