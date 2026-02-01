 Водопровід для Доманівки збудують у два етапи — завершення у 2026 році

На Миколаївщині збудують новий водогін для Доманівки: проєкт планують завершити до кінця року

До кінця 2026 року Доманівка отримає новий водогін за підтримки Данії та NEFCO. Фото: МикВістіДо кінця 2026 року Доманівка отримає новий водогін за підтримки Данії та NEFCO. Фото: МикВісті

До кінця 2026 року в Доманівці на Миколаївщині побудують новий магістральний водопровід у межах партнерства з Королівством Данія та міжнародною корпорацією NEFCO.

Про це йде у статті МикВісті: «Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген».

Проєкт реалізується у два етапи, де вартість першої черги будівництва становить 1,5 мільйона євро. З цієї суми 1,47 мільйона євро, виділені у липні 2025 року на Конференції з відновлення (URC) у Римі, а ще 200 тисяч євро складає співфінансування з бюджету Доманівської громади.

Суть проєкту полягає у будівництві транзитного водогону довжиною майже 7 кілометрів від села Зброшкове до Доманівки. Джерелом води стане підземне озеро у Зброшковому, ресурс якого здатний забезпечити потреби селища навіть при подвоєнні кількості населення.

— Вода відповідатиме стандартам питної якості навіть без додаткового очищення. Ресурс свердловини дає можливість не лише забезпечити громаду, а й розвивати виробництво. На одному з наступних етапів також заплановане встановлення станції зворотного осмосу, — каже сільський голова Віктор Власюк.

Технічні деталі передбачають прокладання 250-міліметрової магістралі, будівництво двох сучасних підземних резервуарів та насосної станції з автоматичною системою контролю втрат. Для утримання тарифу на воду на рівні 40 гривень за кубометр на об’єктах встановлять сонячні панелі, що знизить витрати на електроенергію.

Активна фаза робіт розпочнеться у квітні 2026 року після завершення тендерних процедур. Загальний термін виконання першої черги обмежений кінцем 2026 року. Наступним етапом планується повна модернізація внутрішньої розводки труб у селищі вартістю близько 2 мільйонів євро та розвиток промислового розливу питної води.

Читайте також статтю МикВісті: «Що п’є Миколаївщина, або чому вода в громадах може бути небезпечною».

