У Миколаїводоканалі пояснили, чому підняли тариф на воду для бізнесів

Ремонт на мережі водопостачання. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві підняли тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для бізнесів. Водночас для населення він залишається «замороженим» на рівні, який діє з 2022 року.

Про це повідомили у МКП «Миколаївводоканал».

З 1 січня 2026 року тариф для юридичних осіб становить 90,216 гривні за 1 кубометр, тоді як населення продовжує платити 34,044 гривні за 1 кубометр водопостачання та водовідведення.

Також із 1 лютого змінився тариф на перекачку води для бюджетних установ у мікрорайонах Велика Корениха, Варварівка та селищі Надбузьке — 48,96 гривні за кубометр. Для населення у цих районах тариф залишився на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 року — 17,532 гривні за кубометр (з ПДВ).

Чому підняли тариф

У водоканалі пояснюють, що підняття тарифу для юридичних осіб — вимушений крок, щоб зменшити фінансове навантаження на міський бюджет і не допустити банкрутства підприємства, адже побутові споживачі оплачують послуги за цінами чотирирічної давнини.

Серед основних причин підвищення — зростання витрат підприємства. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, яка становить понад 30% у структурі тарифу, адже насосні станції працюють цілодобово. Також зросли витрати на пальне, реагенти для очищення води та ремонт мереж.

Окремо у водоканалі зазначають, що через тривале використання солоної води трубопроводи швидше руйнуються, а кількість аварій сягає 10–15 витоків одночасно. Підвищення тарифу дозволить частково фінансувати ремонт і заміну найбільш зношених ділянок, щоб уникнути збоїв у роботі системи.

У структурі нового тарифу найбільшу частку займають витрати на оплату праці з ЄСВ — близько 47%, електроенергія — 31,6%, а решта — це реагенти, ремонт, паливно-мастильні матеріали та інші витрати.

У підприємстві додають, що новий тариф для бізнесів покликаний забезпечити стабільну роботу водопровідно-каналізаційної системи міста в умовах постійних ремонтів і зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що чинний тариф на воду для населення не покриває операційні витрати КП «Миколаївводоканал» і не дозволяє підприємству повноцінно працювати та розвиватися.

Раніше повідомлялося, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництванового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.