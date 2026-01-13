Сєнкевич: тариф на воду для миколаївців не покриває операційні потреби водоканалу

Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність у 2025 році. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що чинний тариф на воду для населення не покриває операційні витрати КП «Миколаївводоканал» і не дозволяє підприємству повноцінно працювати та розвиватися.

Про це він заявив під час звіту за діяльність протягом року, відповідаючи на питання про необхідність підняття тарифів після запуску нового водогону, повідомляють МикВісті.

За словами мера, тариф для підприємства встановлює НКРЕКП, і понад половину його структури становлять витрати на енергоносії. Водночас з 2021 року ціни на електроенергію, пальне та інші ресурси зросли в рази.

— 750 мільйонів гривень потрібно Миколаївводоканалу, щоб вижити у наступному році. Ми виділили 80% від цієї суми в першочерговому бюджеті Миколаєва. Це означає, що кошти будуть просто використані для того, щоб забезпечити водопостачання. Це не проєкт розвитку. Чи повинно так бути? Звичайно що ні. Тариф на підприємстві повинен, як мінімум, перекривати його операційну діяльність. Ми кажемо не про капітальні видатки не про будівництво, — зазначив міський голова.

Він нагадав, що нещодавно НКРЕКП затвердила нові тарифи для підприємств, установ та організацій — із водопостачанням і водовідведенням вони становлять 90 гривні 216 копійок. За словами Олександра Сєнкевича, це свідчить про те, що регулятор визнає: чинний тариф не відповідає реальним потребам водоканалу. Водночас для населення тарифи залишаються без змін.

— Підняття тарифу на воду для комерційних споживачів зменшить видатки бюджету. Впровадження нових технологій та запуск нової електростанції ще зменшить споживання, — впевнений міський голова.

Окремо в міськраді планують запровадити KPI для наглядової ради та керівництва водоканалу, аби зменшити витрати на його утримання.

— Ми взагалі ставимо задачу, обговорюємо КPI для наглядової ради та директора, щоб зменшити до 20% витрати на утримання підприємства. Я думаю, що це можливо, якщо дуже постаратися, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.