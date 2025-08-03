Данія надасть €1,4 млн на водогін для Доманівки у Миколаївській області

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

Доманівка підписала договір про грант з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 1,4 мільйона євро. Ці роботи фінансує уряд Данії.

Цю угоду сторони підписали під час липневої конференції з відновлення України у Римі, йдеться у статті «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?».

Кошти витратять на відновлення водопостачання від свердловини села Зброшкове до селища Доманівка, разом з реконструкцією зовнішніх мереж.

До цього заступниця голови Доманівської селищної ради Олександра Сохань розповідала, що минулого року громада отримала від UNICEF труби і почала їх заміну у селищі. А зараз за проєктом — прокладання водогону із села Зброшкове Баштанського району.

За її словами, довжина водогону до Доманівки буде 7 кілометрів, а далі — розгалуження по селищу.

«У нас централізоване водозабезпечення по Доманівці є, але свердловини, які є — не відповідають вимогам якості води. У нас за останні два роки впав рівень води у свердловинах і у нас влітку не достатньо води. А вода із села Зброшкове вирішить проблему постійного водозабезпечення населення», — додала вона.

Нагадаємо, що кошти на проєкти для Миколаєва, реалізацією яких займається НЕФКО та ЄБРР, надає уряд Данії. Зокрема Данія затвердила шостий пакет підтримки для Миколаївщини у розмірі 200 мільйонів датських крон (понад 26 мільйонів євро). Серед проєктів на які підуть кошти — забезпечення якісною водою жителів Доманівки.