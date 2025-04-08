У Доманівці на Миколаївщині завдяки допомозі від Данії прокладають новий водогін

Вулиці Доманівки. Фото: Mapio.net

На Миколаївщині у селищі Доманівка почали реалізацію проєкту прокладання водогону. Частину грошей на роботи громада отримала від Данії.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Що п’є Миколаївщина, або чому вода в громадах може бути небезпечною».

Нещодавно Данія затвердила шостий пакет підтримки для Миколаївщини у розмірі 200 мільйонів датських крон (понад 26 мільйонів євро). Серед проєктів на які підуть кошти — забезпечення якісною водою жителів Доманівки.

Заступниця голови Доманівської селищної ради Олександра Сохань розповіла, що минулого року громада отримала від UNICEF труби і почала їх заміну у селищі. Далі за проєктом прокладання водогону із села Зброшкове Баштанського району.

«Водопровід тягнеться від села Зброшково, там де є підземне озеро, до Доманівки. Зброшкове, вже заживлене з цієї свердловини. А тепер тягнемо до Доманівки. А далі буде розгалуження по самій Доманівці. Буде ще додатковий резервуар і будуть мережі між собою пов'язані. Буде ще додаткові дві свердловини у Доманівці, які відповідають вимогам щодо питної води, вони також будуть задіяні, щоб повністю забезпечити водою Доманівку якісною водою. Ми вже починаємо замінювати водопроводи по вулицях, міняємо старі чугунні на нові пластикові. UNICEF минулого року надали нам матеріали, водопровідні труби. Ми будемо вкладати кошти в ремонт існуючої мережі водозабезпечення», — розповіла вона.

За словами Олександри Сохань, довжина водогону до Доманівки буде 7 кілометрів. Далі буде розгалуження по селищу.

«У нас централізоване водозабезпечення по Доманівці є, але свердловини, які є — не відповідають вимогам якості води. У нас за останні два роки впав рівень води в свердловинах і у нас влітку не достатньо води. А вода із села Зброшкове вирішить питання постійного водозабезпечення населення», — додала вона.

Також нагадаємо, що у Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.