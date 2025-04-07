У Галицинівській громаді Миколаївщини два роки поспіль в пробах води знаходили миш’як та шкідливі бактерії

Вид на гирло річки Південний Буг, поблизу села Лупареве на Миколаївщині. Фото Ukrainer

У Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Що п’є Миколаївщина, або чому вода в громадах може бути небезпечною».

У вересні 2023 року миш'як у воді Галицинівської громади виявила Держпродспоживслужба. Після чого вже у листопаді фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ двічі відібрали 13 проб води. За результатами досліджень в селі Лимани в двох пробах води з п'яти досліджених концентрація миш’яку перевищувала гранично-допустиму концентрацію (ГДК) в 1,1 та 1,2 рази. Також дві проби води не відповідали нормативам за мікробіологічними показниками.

В селі Лупареве в 3-х пробах з 8 досліджених відмічалося перевищення ГДК миш’яку в 1,7; 2,8 та 3,4 рази, в 4-х пробах. Крім того, всі досліджені 8 проб води не відповідали нормативам по мікробіологічних показниках.

Арсен у воді з Галицинівської громади фіксували і у 2024 році. За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, у різних пробах води з села Лупареве гранично допустимі норми миш’яку перевищували від 1,1 рази до 3,6 рази.

Виявлений арсен в селах Лупареве та Лимани. Відповідь на запит "МикВісті" Виявлений арсен в селах Лупареве та Лимани. Відповідь на запит "МикВісті"

Головна інженерка комунального підприємства «Українківський сількомунгосп» Іванна Звоник розповіла, що у громаді наразі миш’як у воді не присутній.

«Ми ще не проводили відомчий контроль свердловин. У нас по плану на квітень запланований. Проводили лабораторний аналіз обласна санстанція (Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, — прим.). Мають нам надати результати. Вони перевіряли Лимани. В телефонному режимі нам сказали, що тільки по баканалізу погана вода, як звичайно після зими, миш’як не знайдено. Але це слова, я поки не можу підтвердити документом. А далі ми будемо проводити аналізи води», — розповідає вона.

На запит «МикВісті» в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ надали результати аналізу води, зробленого вже у 2025 році. В селі Лимани було відібрано проби води з двох водозабірних свердловин та одну пробу з водопровідної мережі. Арсен у воді не знайшли, проте вода з водопровідної мережі не відповідає санітарним вимогам, там присутні коліформи (бактерій, які є індикатором фекального чи іншого органічного забруднення) та Е. сoli (бактерії, які походять із фекального забруднення, найчастіше зі стічних вод або гною).

Варто зазначити, що наразі немає результатів аналізу з села Лупареве, і невідомо чи й досі там є арсен. Крім того, як саме арсен потрапив у воду та чи не повернеться знову у громаді не знають, адже ніяких досліджень не проводили.

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«Досліджень таких не було. Ці дослідження повинні проводити спеціальна лабораторії, спеціалізовані органи…. Що на це вплинуло ми не можемо сказати. Ми не та організація, яка може провести дослідження. Ми проводимо відомчий контроль у лабораторіях, яким хочим чи не хочим, а повинні довіряти», — додає Іванна Звоник.

Додамо, що через розвиток промисловості ВООЗ віднесла арсен до 10 найбільш небезпечних хімічних елементів. Гранично допустима концентрація для питної води встановлена на рівні 0,01 мг/л (10 мкг/л). Науковці довели, що арсен є канцерогеном, який може провокувати рак, лейкемію та ураження органів. Він також шкодить шкірі, викликаючи пігментацію, що може з’явитися вже через рік вживання води з концентрацією понад 0,4 мг/л.

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті».

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.