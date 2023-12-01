У питній воді Галицинівської сільської територіальної громади виявили перевищення вмісту миш'яку. Проби були взяті з водозабірних свердловин та водопровідної мережі у селах Лупареве та Лимани.

Про це повідомляє Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

В листопаді фахівці двічі відібрано 13 проб води. За результатами досліджень в селі Лимани в 2-х пробах води з 5-ти досліджених концентрація миш’яку перевищувала гранично – допустиму (ГДК) в 1,1 та 1,2 рази.

Дві проби води не відповідали нормативам за мікробіологічними показниками.

В селі Лупареве в 3-х пробах з 8 досліджених відмічалося перевищення ГДК миш’яку в 1,7; 2,8 та 3,4 рази, в 4-х пробах – хлориди перевищували гранично – допустиму концентрацію в 1,2 – 1,3 рази, в 3-х пробах загальна жорсткість також вище ГДК в 1,2 – 1,3 рази.

Всі досліджені 8 проб води не відповідали нормативам по мікробіологічних показниках.

Результати досліджень передані військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та балансоутримувачам водопроводів.

Проби також були взяті в Миколаєві, де вода не придатна для споживання, та Снігурівці — проби води не відповідали нормативам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Проби в місті Очаків відхилень від нормативів не показали.

Нагдаємо, Державна служба геології та надр України відтермінувала до березня 2024 року рішення про зупинення дії спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.

Раніше «НикВести» повідомляли, що ще у жовтні Держгеонадра прийняли рішення щодо позбавлення МГЗ дозволу на видобуток артезіанської води з 1 грудня.