Державна служба геології та надр України відтермінувала до березня 2024 року рішення про зупинення дії спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.
Відповідний наказ №581 від 15 листопада 2023 року «Про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами» за підписом першого заступника голови Держгеонадри Володимира Бучка, який було опубліковано у п’ятницю, 17 листопада, пишуть «НикВести».
«Відтермінувати дату зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5220 від 17.11.2010, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод», встановлену наказом Держгеонадр від 18.10.2023 № 534, до 01.03.2024», — зазначено в документі.
Раніше «НикВести» повідомляли, що ще у жовтні Держгеонадра прийняли рішення щодо позбавлення МГЗ дозволу на видобуток артезіанської води з 1 грудня.
Як виявилось, 15 листопада, наступного дня після публікації в медіа, Державна служба «за телефонним дзвінком» призупинила рішення та подовжила термін дії спецдозволу до 1 брезеня 2024 року. Про це розказав також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
— Цей спеціальний дозвіл був призупинений через те, що завод МГЗ був російським, він переданий у власність держави, тобто, призупинена його робота. Але що стосується води, зараз скажемо так, це підприємство, хоч і російське, через певні рішення давало воду на Миколаїв. Рішення, яке зупиняє водопостачання, дякуючи Держгеонадрам і Роману Опімахі, відмінили своє рішення через телефонний дзвінок, цієї проблеми вже немає. Вона вирішена. Виникло там питання, ми його вирішили за день. Вода буде, і ці 20% водопостачання будуть, — сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.
Державна служба геології та надр України відтермінувала до березня 2024 року рішення про зупинення дії спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.
Відповідний наказ №581 від 15 листопада 2023 року «Про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами» за підписом першого заступника голови Держгеонадри Володимира Бучка, який було опубліковано у п’ятницю, 17 листопада, пишуть «НикВести».
«Відтермінувати дату зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5220 від 17.11.2010, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод», встановлену наказом Держгеонадр від 18.10.2023 № 534, до 01.03.2024», — зазначено в документі.
Раніше «НикВести» повідомляли, що ще у жовтні Держгеонадра прийняли рішення щодо позбавлення МГЗ дозволу на видобуток артезіанської води з 1 грудня.
Як виявилось, 15 листопада, наступного дня після публікації в медіа, Державна служба «за телефонним дзвінком» призупинила рішення та подовжила термін дії спецдозволу до 1 брезеня 2024 року. Про це розказав також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
— Цей спеціальний дозвіл був призупинений через те, що завод МГЗ був російським, він переданий у власність держави, тобто, призупинена його робота. Але що стосується води, зараз скажемо так, це підприємство, хоч і російське, через певні рішення давало воду на Миколаїв. Рішення, яке зупиняє водопостачання, дякуючи Держгеонадрам і Роману Опімахі, відмінили своє рішення через телефонний дзвінок, цієї проблеми вже немає. Вона вирішена. Виникло там питання, ми його вирішили за день. Вода буде, і ці 20% водопостачання будуть, — сказав Віталій Кім.
Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.