Державна служба геології та надр України відтермінувала до березня 2024 року рішення про зупинення дії спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.

Відповідний наказ №581 від 15 листопада 2023 року «Про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами» за підписом першого заступника голови Держгеонадри Володимира Бучка, який було опубліковано у п’ятницю, 17 листопада, пишуть «НикВести».

«Відтермінувати дату зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5220 від 17.11.2010, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод», встановлену наказом Держгеонадр від 18.10.2023 № 534, до 01.03.2024», — зазначено в документі.

Раніше «НикВести» повідомляли, що ще у жовтні Держгеонадра прийняли рішення щодо позбавлення МГЗ дозволу на видобуток артезіанської води з 1 грудня.

Як виявилось, 15 листопада, наступного дня після публікації в медіа, Державна служба «за телефонним дзвінком» призупинила рішення та подовжила термін дії спецдозволу до 1 брезеня 2024 року. Про це розказав також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Цей спеціальний дозвіл був призупинений через те, що завод МГЗ був російським, він переданий у власність держави, тобто, призупинена його робота. Але що стосується води, зараз скажемо так, це підприємство, хоч і російське, через певні рішення давало воду на Миколаїв. Рішення, яке зупиняє водопостачання, дякуючи Держгеонадрам і Роману Опімахі, відмінили своє рішення через телефонний дзвінок, цієї проблеми вже немає. Вона вирішена. Виникло там питання, ми його вирішили за день. Вода буде, і ці 20% водопостачання будуть, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.