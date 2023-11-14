Державна служба геології та надр України зупинила дію спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.

Про це йдеться у відповіді Держгеонадр на інформаційний запит «НикВести».

Зазначається, що дія дозволу буде зупинена з 1 грудня 2023 року відповідно до наказу від 18 жовтня 2023 року №534.

«Відповідно до частини четвертої статті 57 Кодексу України про надра протягом 20 календарних днів після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач зобов’язаний зупинити проведення робіт, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, на наданій йому в користування ділянці надр», - йдеться у наказі.

Відповідний дозвіл на видобуток підземних питних вод МГЗ ортримав у 2010 році терміном на 20 років.

Підставою для зупинення дії спецдозволу стало формальне невиконання ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» нових вимог Кодексу України про надра в частині розкриття кінцевого бенефіціарного власника товариства.

Видання NADRA.INFO зазначає, що водоканал Миколаєва просить Держгеонадра не забороняти МГЗ користуватися родовищем, яке «забезпечує до 20% всієї питної води в місті».

— Це для міста буде дуже погано, тому що ця вода є соціальною. Вода роздається жителям у великій кількості точок, безкоштовно (завод не бере плату за подачу води, ми не беремо плату з містян, коли вони набирають цю воду). Це дуже важливий соціальний аспект водопостачання! Нею користуються всі жителі міста, зокрема і маломобільні та соціально незахищені групи населення. В тих умовах, які склалися в місті Миколаєві, для нас ця вода дуже важлива!», – заявив у коментарі NADRA.INFO директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко.

Він наголосив, що інших джерел артезіанської води з таким добовим дебітом, який дає МГЗ, в місті просто не існує. До того ж, водогін Миколаївського глиноземного інтегрований у комунальну мережу водоканалу, що є значною перевагою для міста.

Зі слів Бориса Дуденка, про ризик втрати 1/5 балансу питної води Миколаєва вже попереджені і в обласній військовій адміністрації, і в мерії.

«Будемо надіятися, що Держгеонадра приймуть зважене рішення, враховуючи ту тяжку ситуацію з водопостачанням в Миколаєві, в якій місто опинилося майже від самого початку повномасштабного вторгнення», – сказав директор водоканалу.

Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.