Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олександр Антощук від час брифінгу 23 січня. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.

Дану інформацію під час брифінгу у четвер, 23 січня, підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Голова ОВА відзвітував, що наразі в області вже розпочали підготовчі роботи для початку будівництва.

— Так, це дійсно старт будівництва нового водогону. Техніка підрядників вже на місці, тривають підготовчі роботи. Для мене це своєрідні тригерні точки, які свідчать, що все йде за планом. Саме тому я вирішив цим поділитися. Поки ще рано про щось говорити, але техніка на підрядники вже в області й розпочали фізичне виконання робіт, — розповів журналістам Віталій Кім.

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Зазначимо, що два дні тому, 21 січня, у своєму телеграм-каналі Віталій Кім опублікував перші кадри робіт з будівництва.

На відео видно, як на території працює важка техніка. На обʼєкті тривають земляні роботи.

Нагадаємо, в грудні «МикВісті» писали, що у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури чекають офіційних розрахунків обласної військової адміністрації, щоб визначити, якої потужності має бути новий водогін для Миколаєва.

Спочатку водогін планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом голова в Держагентстві відновлення заговорили про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

В обласній військовий адміністрації прораховували два проєкти будівництва нового водогону для Миколаєва. Це мало визначити, якої потужності має бути водопровід: 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу.

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві – одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» – питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.