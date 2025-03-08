«Готуються до переїзду», — на Миколаївщині перші дві родини переселенців отримали садибні будинки, які збудували коштом Данії

Будинки садибного типу, які були профінансовані данськими партнерами, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Перші дві родини переселенців отримали будинки садибного типу, які збудували у селищі Доманівка Миколаївської області коштом Королівства Данії.

Про це під час брифінгу розповіла виконуюча обов'язки начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата, пишуть «МикВісті».

— Проблемним залишається питання забезпечення житлом, але громади все ж працюють над цим. Вознесенська міська рада зі свого комунального фонду виділила житло для 12 внутрішньо переміщених осіб. А Доманівська селищна рада за підтримки Фонду відновлення громад України, який фінансується урядом Данії, з минулого року почала реалізацію проєкту по спорудженню будинків садибного типу для внутрішньо переміщених осіб, як соціальне житло. Два будинка вже споруджено і наприкінці лютого дві сім'ї вже отримали ордери і готуються до переїзду у будинки, – повідомила Антоніна Шарата.

Будинки садибного типу, які були профінансовані данськими партнерами, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Там планують збудувати ще чотири таких будинки садибного типу, додала вона. Однак, акцентувала Антоніна Шарата, це не повною мірою вирішить житлове питання для усіх сімей переселенців, що наразі знаходяться у Доманівці.

— Планується ще спорудження чотирьох таких будинків. Хоча це не вирішить питання, тому що тільки в Доманівській селищній раді більше 20 таких сімей, але це перші кроки до того, щоб внутрішньо переміщені особи мали можливість жити у комфортних і достойних умовах, – сказала Антоніна Шарата.

Будинки садибного типу, які були профінансовані данськими партнерами, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Будинки садибного типу, які були профінансовані данськими партнерами, фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Нагадаємо, у кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка в місті необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.

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