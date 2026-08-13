Начальника Миколаївського облТЦК затримали на отриманні $15 тис. хабаря

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України

Начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання 10 тисяч долларів. За ці гроші він, за даними слідства, обіцяв допомогти трьом військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними МикВісті, мова йде про полковника Віталія Куліша.

Начальника Миколаївського обласного ТЦК Віталія Куліша затримали на отриманні хабаря, архівне фото з Facebook-сторінки відомства

За версією слідства, начальник ТЦК мав не вживати щодо трьох чоловіків заходів для їхньої мобілізації, зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та допомогти створити умови, за яких вони зможуть безперешкодно отримати бронювання на роботі.

Це була не перша передача грошей у цій справі. Раніше правоохоронці задокументували отримання посадовцем ще $5 тисяч.

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України

Як зазначає Руслан Кравченко, за ці гроші начальник ТЦК мав не допустити відправлення вже мобілізованого чоловіка до військової частини та домогтися його повернення на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Таким чином, за даними слідства, загалом посадовець отримав 15 тисяч долларів.

Після затримання правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та проживання начальника ТЦК. Також перевіряють інші обставини справи.

Найближчим часом йому планують оголосити про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Прокуратура також проситиме суд взяти посадовця під варту та відсторонити його від посади.

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України

Начальника Миколаївського облТЦК затримали на отриманні $15 тис. хабара, фото Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що в лютому 2025 року офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і його спільника затримали за вимагання грошей з сімей військовозобов'язаних.