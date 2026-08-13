Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, прем’єри та розваги для дітей

Концерт на 8 Причалі у Миколаєві. Фото: МикВісті

Цього тижня у Миколаєві відбудеться низка культурних і розважальних подій для дорослих і дітей. На містян та гостей міста чекають театральні вистави, концерти, новинки кінопрокату та інші заходи. «МикВісті» зібрали головні події, які можна відвідати цього тижня.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 14-19 серпня

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний

Кінець Оук- Стріт — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Лише одна ніч — романтика, комедія

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївська обласна філармонія

16 серпня, неділя, 14:00 — концерт із циклу «Лірика і Джаз»

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12.

19 серпня, середа 18:00 — вечір живої української музики просто неба

«Запрошуємо на вечір живої української музики просто неба» Улюблені пісні, щира атмосфера, друзі та неймовірний настрій разом із ансамблем «Вільні козаки». Приходьте співати, відпочивати й творити незабутні літні спогади!», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Літній театральний майданчик, вул. Адміральська, 25

Афіша філармонії Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото: Академічний український театр

15 серпня, субота, 10:00

«Котячі історії» — казка

Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.

Фото: Академічний український театр

15 серпня, субота, 18:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Придбати квитки можна на сайті.

16 серпня, неділя, 18:00 — музична програма «Кольоровий саундтрек літа»

Адреса: Миколаївський Академічний Художній драматичний театр (Літній театральний майданчик)

Афіша на сайті: hochu-bilet.com

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Концерт-хол «Юність»

15 серпня, субота, 18:00 — концерт гурту Скрябін

Данська гуманітарна та культурна організація Ukraine Rocks за підтримки Міністерства культури Данії та Міністерства закордонних справ Данії запрошує на концерт відомого гурту «Скрябін», присвячений святкуванню дружби між містами-побратимами Миколаєвом в Україні та Ольборгом у Данії. Цей вечір стане даниною пам’яті видатному українському артисту Кузьмі, засновнику легендарного гурту «Скрябін». Гурт виконає одні з найкращих українських попрок-композицій, коли-небудь створених, а організація Ukraine Rocks пишається тим, що є організатором цього концерту, присвяченого дружбі міст-побратимів.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Yankee Bar

15 серпня, субота, 18:30 — «Розум зник». Літній тур на дрони

Адреса: Yankee Bar (будівля готелю «Турист»)

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївський міський палац культури і мистецтв

14 серпня, пʼятниця, 16:00 — відкриття виставки «Територія розпису»

«До експозиції увійшли творчі роботи майстрів Миколаєва та області — учасників ГО «Культурно-мистецька асоціація «Арт-спокуса» та ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь». Виставка покликана привернути увагу до збереження та розвитку традиційного народного розпису в сучасній культурі. Кожен вид розпису має власну історію, регіональні особливості, колорит та техніку виконання, що формує ідентичність регіонів і підкреслює багатогранність української культури», — йдеться в анонсі.

Адреса: виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Проспект Центральний, 96

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

Каштановий сквер

16 серпня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

11:00 — Експозиції, виставки-продажі

11:00 — Інтерактивна програма «Bibliospace: вчора, сьогодні, завтра» з майстер-класами від ЦБС для дорослих

13:00 — Майстер-клас «Мотанка з ниток» від майстрині Людмили Грубій

17:00 — Виступ духового оркестру

18:00 — Караоке на Соборній

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

8 Причал

14 серпня, пʼятниця, 19:00

15 серпня, субота, 19:10 — екскурсії на воді з Тетяною Губською

Вартість участі: 400 гривень. Попередній запис: +38 (098) 300-10-77

«Під час подорожі ви дізнаєтеся: історію перебування древніх греків та римлян на території теперішнього Миколаєва; поринемо у сюжет епічної кримінальної драми кінця 19 століття; та запишемо унікальний рецепт початку 20 століття, що був популярним в одному з найвідоміших ресторанів тих часів», — йдеться в повідомленні.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.