 Творчість, спорт і музика: сотні людей відзначили День молоді на 8 Причалі у Миколаєві

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Головна Новини Культура 12:00, 13 серпня, 2026

Творчість, спорт і музика: сотні людей відзначили День молоді на 8 Причалі у Миколаєві

Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

У середу, 12 серпня, у Миколаєві на 8 Причалі відбувся Youth Culture Festival 2026. Фестиваль приурочили до Дня молоді. Він зібрав сотні людей, які прийшли послухати музику, потанцювати та провести вечір просто неба.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Для учасників підготували спортивні та творчі активності, квести, інтерактиви й відкриті простори для спілкування. Молодь могла взяти участь у руханках та естафетах, пройти мотузковий парк, виконати творчі завдання, створити власні браслети та значки.

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Окремою частиною фестивалю стала музична програма. На сцені виступали місцеві музиканти, вокалісти, танцювальні та театральні колективи. Також працювали DJ, спортивні й творчі локації та фудкорт.

Youth Culture Festival у Миколаєві проводять до Дня молоді. Фестиваль об’єднує молодих людей навколо музики, творчості та активностей, а також дає можливість представити свої таланти й проєкти. Торік під час заходу відзначали молодь Миколаївщини, яка реалізовує власні ініціативи та долучається до розвитку регіону

Фоторепортаж

Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіYouth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Нагадаємо, що 20 червня у Миколаєві відбувся відбірковий конкурс ХVІІІ Всеукраїнського молодіжного фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

Автори
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
Сергій Овчаришин
Оператор, фотограф
Відеооператор і фотограф МикВісті з 2019 року, спеціалізується на фото- та відеозйомці, відеомонтажі, обробці фотографій і режисурі прямих ефірів.

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