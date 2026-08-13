 У Миколаєві Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся на бік: водій не постраждав

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Головна Новини Інциденти 17:26, 13 серпня, 2026

У Миколаєві Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся на бік: водій не постраждав

На Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВістіНа Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВісті

У Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.

Про це повідомляють «МикВісті».

В пресслужбі патрульної поліції розповіли, що за попередньою інформацією, водій автомобіля рухався проспектом Центральним у напрямку Соборної. На перехресті його підрізав інший автомобіль.

Водій намагався уникнути зіткнення, через що зачепив бордюр. Після цього Mitsubishi вилетів з дороги та перекинувся.

Унаслідок аварії водій не постраждав. На місці працюють патрульні, які встановлюють усі обставини ДТП.

На Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВістіНа Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВісті
На Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВістіНа Центральному проспекті Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що вдень, 30 липня, по вулиці Великій Морській у Миколаєві сталася ДТП. Вантажівка Renault Premium збила жінку. Її забрали до лікарні.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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