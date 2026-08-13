У Миколаєві Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся на бік: водій не постраждав
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.
Про це повідомляють «МикВісті».
В пресслужбі патрульної поліції розповіли, що за попередньою інформацією, водій автомобіля рухався проспектом Центральним у напрямку Соборної. На перехресті його підрізав інший автомобіль.
Водій намагався уникнути зіткнення, через що зачепив бордюр. Після цього Mitsubishi вилетів з дороги та перекинувся.
Унаслідок аварії водій не постраждав. На місці працюють патрульні, які встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, що вдень, 30 липня, по вулиці Великій Морській у Миколаєві сталася ДТП. Вантажівка Renault Premium збила жінку. Її забрали до лікарні.
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