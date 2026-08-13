 У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті: дитину госпіталізували

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Головна Новини Інциденти 21:32, 13 серпня, 2026

У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті: дитину госпіталізували

У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліціяУ Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліція

У Миколаєві водій автомобіля Hyundai наїхав на 5-річного хлопчика, який їхав на самокаті. Дитину госпіталізували.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася 13 серпня близько 13:30 біля будинку №6 на вулиці Великій Морській. За даними поліції, водій Hyundai рухався прибудинковою проїзною частиною та збив дитину.

Хлопчика доправили до медичного закладу, де його згодом госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини ДТП.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліціяУ Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліція

Нагадаємо, що у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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