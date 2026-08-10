 У Миколаєві розшукують 16-річну дівчину, яка пішла з дитячої лікарні і не повернулась

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Головна Новини Інциденти 22:03, 10 серпня, 2026

У Миколаєві розшукують 16-річну дівчину, яка пішла з дитячої лікарні і не повернулась

Фото: ГУНП МиколаївщиниФото: ГУНП Миколаївщини

Миколаївські поліцейські розшукують 16-річну Анастасію Фролову, яка вдень 10 серпня пішла з території міської дитячої лікарні на вулиці Рюміна та досі не повернулася.

Про це повідомили у Миколаївському районному управлінні поліції.

Прикмети дівчини: зріст близько 180 сантиметрів, середня статура, довге волосся темного кольору.

На момент зникнення вона була одягнена у сірий сарафан та гумові капці (крокси).

Правоохоронці просять усіх, хто має інформацію про місцезнаходження Анастасії або може допомогти її розшукати, повідомити до Миколаївського райуправління поліції за телефоном (0512) 53-17-76 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, поліція Миколаївської області вже пів року розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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