У Миколаєві розшукують 16-річну дівчину, яка пішла з дитячої лікарні і не повернулась

Фото: ГУНП Миколаївщини

Миколаївські поліцейські розшукують 16-річну Анастасію Фролову, яка вдень 10 серпня пішла з території міської дитячої лікарні на вулиці Рюміна та досі не повернулася.

Про це повідомили у Миколаївському районному управлінні поліції.

Прикмети дівчини: зріст близько 180 сантиметрів, середня статура, довге волосся темного кольору.

На момент зникнення вона була одягнена у сірий сарафан та гумові капці (крокси).

Правоохоронці просять усіх, хто має інформацію про місцезнаходження Анастасії або може допомогти її розшукати, повідомити до Миколаївського райуправління поліції за телефоном (0512) 53-17-76 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, поліція Миколаївської області вже пів року розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду.