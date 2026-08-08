У Миколаєві чоловік до смерті побив знайомого сапою: поліція затримала підозрюваного

Поліція у Миколаєві затримала чоловіка за побиття знайомого. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

У Миколаєві 52-річного чоловіка затримали за підозрою у смертельному побитті 35-річного знайомого. За даними поліції, під час застілля між чоловіками виникла сварка, після чого підозрюваний завдав потерпілому численних ударів сапою.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Повідомлення про те, що на подвір’ї садового будинку в Миколаєві місцевий житель виявив тіло свого померлого знайомого, надійшло 7 серпня близько 08:00.

Під час огляду тіла 35-річного чоловіка правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок численних травм голови та тулуба.

Правоохоронці за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили, що тілесні ушкодження садовим інструментом потерпілому завдав його 52-річний знайомий.

За даними слідства, чоловіки разом розпивали алкогольні напої, під час чого між ними виникла сварка. Після цього підозрюваний схопив сапу та завдав знайомому численних ударів.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця у Миколаєві суперечка у будинку між двома жінками переросла у нанесення поранень. Одна з жінок нанесла іншій удар ножем у живіт. Слідчі повідомили їй про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.