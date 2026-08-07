Капремонт укриття у лікарні №1 у Миколаєві: загальна вартість перевищила ₴22 млн

Загальна вартість капремонту укриття у міській лікарні №1 Миколаєва становить 22 мільйони гривень. Архівне фото «МикВісті»

У міський лікарні №1 у Миколаєві триває капітальний ремонт укриття. Загальний кошторис проєкту становить 22,39 мільйони гривень. На цей рік у бюджеті є 3,8 мільйона гривень.

Про це повідомили в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

У відповіді вказали, що загальна кошторисна вартість реалізації проєкту з капітального ремонту укриття становить 22,39 мільйона гривень. За договором роботи виконує ТОВ «Житлорембуд-Ніка», з яким уклали додаткову угоду.

«Джерелом фінансування виконання робіт за основним договором, а також додаткових робіт, необхідність у яких виникла під час реалізації проєкту, є кошти місцевого бюджету. Відтак у 2026 році на реалізацію зазначеного об'єкта передбачено бюджетні призначення в обсязі 3,8 мільйони гривень», — йдеться у відповіді на запит.

Зараз ремонт укриття триває. Проте строки завершення робіт в Управлінні капітального будівництва поки не називають.

«Завершення повного комплексу робіт планується після виконання всіх передбачених проєктною документацією та договором будівельних робіт, за умови фінансування та відсутності обставин, що можуть вплинути на строки їх виконання», — повідомили в Управлінні капітального будівництва.

Відповідь УКБ на запит МикВісті стосовно капремонту укриття і лікарні №1 Миколаєва

Ремонт укриття у лікарні №1 Миколаєва

Для ремонту укриття у міській лікарні №1 оголошували вже кілька тендерів. У липні 2024 році КП «Захист» Миколаївської міськради проводило тендер на поточний ремонт та облаштування укриття у міській лікарні №1. Договір уклали з підприємцем Русланом Волошиним на суму 2,15 мільйона гривень.

Вже 20 лютого 2025 року Управління капітального будівництво уклало договір з ТОВ «Житлорембуд-Ніка» на капремонт сховища у міській лікарні №1 на 12,29 мільйона гривень. Договір діятиме у період з 20 лютого 2025 року до 31 грудня 2026 року.

У листопаді 2025 року керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук під час прямого ефіру сказав, що у 2025 році ремонт укриття не встигають завершити. Але метою ставлять завершення на наступний рік.

У квітні 2026 року Олексій Савчук сказав, що ремонт укриття у лікарні №1 продовжують.

25 червня 2026 року УКБ уклало ще один договір з ТОВ «Житлорембуд-Ніка» на суму 6,14 мільйона гривень. Договір підписали напряму з підрядником без проведення тендеру. В обґрунтуванні пояснили це тим, що коригували проєктну документацію та виявили додаткові роботи. Їхнє виконання замовили у того самого виконавця.

УКБ і виконання бюджету

«МикВісті» раніше писали про низькі показники виконання бюджету Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, роботу якого координує заступник міського голови Сергій Коренєв. Станом на 1 серпня управління використало лише 22 мільйони гривень із передбачених на рік 234,6 мільйона, або 9,5% бюджетних призначень. Це був найнижчий показник серед усіх структурних підрозділів міської ради.

Варто зазначити, що за умови, що протягом другого півріччя управління збереже такий самий темп виконання бюджету, можна очікувати, що у 2026 році невикористаними залишаться близько 200 мільйонів гривень.

Під час апаратної наради 4 серпня міський голова Олександр Сєнкевич попросив Сергія Коренєва прозвітувати про реалізацію проєктів та розповісти, які об'єкти планують завершити до кінця року.

Також міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що низькі показники виконання бюджету окремими структурними підрозділами, зокрема Управлінням капітального будівництва, пов'язані з тим, що місто відкладає оплату виконаних робіт через дефіцит коштів.

Проблема низького освоєння бюджетних коштів для УКБ не нова. За підсумками 2025 року управління використало лише 142,7 мільйона гривень із запланованих 235 мільйонів, або 60,7% бюджету. У 2024 році рівень виконання бюджету становив 32%, а у 2023 році — 32,4%.

Коментуючи ці показники на початку року, Олександр Сєнкевич пояснював їх проблемами з підрядниками, тоді як в Управлінні капітального будівництва наголошували, що оцінювати їхню роботу лише за відсотком виконання бюджету некоректно.