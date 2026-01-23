В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Начальник Управління капітального будівництва Миколаєва Олексій Савчук, фото МикВісті

В Управлінні капітального будівництва (УКС) Миколаєва заявили, що не можна оцінювати якість їхньої роботи лише по низьких показниках виконання бюджету міста.

Таку позицію вчора, 22 січня, під час пресконференції висловив начальник УКСу Олексій Савчук, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті».

Як відомо, Управління капітального будівництва (УКС) Миколаєва одне з найгірших по виконанню бюджета міста за 2025 рік. Зокрема, УКС із запланованих 235 мільйонів гривень витратив лише 142,7 мільйона гривень. Таким чином, частка виконання ними бюджету склала 60,7%. Про це свідчать офіційні дані щодо виконання минулорічного бюджету, опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.

УКС Миколаєва найгірше впорався з виконанням бюджету серед усіх розпорядників.

Якби у грудні в УКС не забрали близько 70 мільйонів гривень, то за незмінного фактичного обсягу видатків рівень виконання склав би навіть менше половини, тобто — 46,8%, а сума невиконаних коштів зросла б до понад 162 мільйонів гривень. Зазначимо, що УКС системно не витрачає кошти бюджету: стан виконання за підсумками 2024 року — 32%, за підсумками 2023 року — 32,4%.

Відповідаючи на питання «МикВісті» щодо причин такого системного недовиконання бюджету, та чи пов’язані вони з поганим плануванням УКСом своєї роботи чи «форс-мажорами», які повторюються з року в рік, начальник Управління заявив, що вважає неправильним оцінювати його роботу лише за цим показником.

— Я вважаю хибним оцінювати роботу стосовно відсоткового значення виконання бюджету. Виконання бюджету можливе різними способами. Наприклад, авансування робіт. Якщо ми просто проавансуємо підрядників, це також буде в статистиці вважатися як виконання бюджету. Проте, фактично реалізації проекту ми не побачимо. По-друге, ми безпосередньо працюємо з підрядниками, і у нас немає таких моментів, як фінансування якихось інших організацій. Тому, враховуючи це та те, що у нас на сьогоднішній день триває війна, це дуже впливає безпосередньо на швидкість реалізації проектів стосовно робочої сили, вона на сьогоднішній день у великому дефіциті. Також виникають, як я бачу на об’єктах, строки поставки, які не зрівняються з довоєнним часом, - сказав Олексій Савчук.

Олексій Савчук додав також, що третім фактором, який впливає на виконання показників бюджету, є фінансування.

— Навіть якщо бюджетом передбачені кошти, але є постанова, яка регламентує черговість сплати цих робіт, і якщо об’єкт потрапив у третю чергу, то дай боже, щоб за місяць з моменту підписання акту виконаних робіт підрядник отримав ці кошти. Я не хочу якось захищати підрядників, я просто розказую, як воно є фактично. І ці всі трудові, матеріальні ресурси та фінансування — це три складові, які впливають на терміни реалізації проєктів. Тому порівнювати з довоєними часами дуже складно, - сказав посадовець.

Насправді, і у довоєнний період УКС Миколаєва показував недовиконання бюджету відносно запланованих річних показників. Наприклад, за даними міськради, у 2021 році Управління капітального будівництва Миколаєва за підсумками року лише на 54% виконало свій річний бюджет саме за капітальними видатками. У 2020 році відсоток виконання за капвидатками склав 75,8%.

— Ми фактично, якщо ви кажете у відсотках, то відсоток виконання бюджету це 60%, разом з субвенціями. Якщо відкинути субвенції, що впливають на статистику, але фактично не могли бути реалізовані, то виконання бюджету 72% станом на грудень 2025. Тому оцінювати роботу лише у відсотковому значенні — це проєкти, які фактично реалізуються в Миколаєві, це не один і не два проєкти, це більше, проєкти, які не входять в ці бюджети, такі як гімназія Аркаса, укриття в 61 гімназії, такі, що в рамках співфінансування ідуть, як Заводський ЦНАП. Це все не відображається на конкретних цифрах бюджету, які ви бачите, - сказав Олексій Савчук.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич Олександр Сєнкевич розповів, що Управління капітального будівництва і департамент житлово-комунального господарства не змогли витратити 300 мільйонів гривень бюджету у 2025 році через ТЦК та проблеми з підрядниками.