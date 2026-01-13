Винні підрядники: Сєнкевич пояснив, чому УКС та Департамент ЖКГ не змогли витратити ₴300 млн бюджету

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що Управління капітального будівництва і департамент житлово-комунального господарства не змогли витратити 300 мільйонів гривень бюджету у 2025 році через проблеми з підрядниками.

Про це він заявив під час звіту за діяльність протягом року, пишуть «МикВісті».

Як відомо, департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ) та Управління капітального будівництва (УКС) Миколаєва найгірше виконали бюджет міста за 2025 рік. Зокрема, УКС із запланованих 235 мільйонів гривень витратив лише 142,7 мільйона гривень, а ДЖКГ не використав 231,4 мільйона гривень.

— Чи робили ви оцінку, чому так вийшло? Ми бачимо, що найбільше невиконання у департаменті ЖКГ та УКС. Це вже системна історія: щороку виконують 30–40% бюджету. Чи проводили роботу над помилками? Можливо, потрібно змінювати підхід. Адже ми витрачаємо гроші на їхні зарплати, а ефективності роботи фактично не бачимо, — запитала головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа. — Можливо. Наступного тижня Управління капітального будівництва та департамент ЖКГ проведуть відкритий звіт за результатами своєї роботи. Вони підготують презентації по кожному напрямку: який бюджет було передбачено, які проєкти реалізовані, скільки коштів використано і скільки повернулося до бюджету з поясненням причин, — відповів Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність у 2025 році.

Він додав, що причини невиконання були об’єктивні та суб’єктивні, одна з них — працівників забирає ТЦК.

— ТЦК забирає працівників, через що робота зупиняється на місяць, два, три, чотири. Ми розриваємо договір або працюємо над коригуванням кошторису, чи вирішуємо інші питання. Щодо субвенцій: щоб їх отримати, ми повинні закласти ці гроші в бюджет. Наприклад, 38 школа, заходить підрядник і починає роботу, ми резервуємо для нього кошти зі співфінансування. Знову ж таки, їдуть люди на роботу, зупиняє ТЦК. Все на фронт, зрозуміло, зупиняється робота. Треба доробити те і те, немає людей. Вони шукають людей, щось доробляють, отримають частину коштів, починають кулупатись, знову не вистачає людей, — резюмував Олександр Сєнкевич.

Як проаналізували «МикВісті» дані про використання коштів бюджету за підсумками року, найменший відсоток виконання припав на підпорядковане віцемеру Сергію Коренєву Управління капітального будівництва (УКС), яке з запланованих 235 мільйонів гривень витратило лише 142,7 мільйона гривень. Таким чином, частка виконання ними бюджету склав 60,7%.

При цьому, видатки на оплату праці в управлінні виконані на 100%: із запланованих 8,8 мільйона гривень на заробітну плату та нарахування протягом року використано всю суму до копійки.

Таким чином, за результатами 2025 року невитраченими залишились 92,3 мільйона гривень, які Управління капітального будівництва мало витратити на капітальні видатки, а саме ремонти, реконструкції та придбання основного капіталу.

Найбільшим підрозділом за кількістю невикористаних за підсумками року коштів став Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ). Його роботу курує заступник міського голови Юрій Андрієнко.

Із запланованих 1,6 мільярда гривень видатків ДЖКГ витратив 1,4 мільярда (86%). Не використаними залишились 231,4 мільйона гривень. Найменший відсоток виконання — це капітальні видатки, а саме ремонт житлового фонду, де з запланованих 258 мільйонів гривень витратили лише 74,4 мільйона гривень (28,8%). Проте видатки на зарплату виконані на 100%.

Виконання бюджету 2025 по підрозділах міськради Миколаєва

Виконавчий комітет: касові видатки — 1,2 мільярда гривень, що складає 87,9% від плану на рік;

Управління освіти: касові видатки — 2,3 мільярда гривень, що складає 95,6% від плану на рік;

Управління охорони здоров’я: касові видатки — 253 мільйони гривень, що складає 98,8%;

Департамент праці та соцзахисту населення: касові видатки — 350,5 мільйона гривень, що складає 98,8%;

Управління культури та охорони культурної спадщини: касові видатки — 221 мільйон гривень, що складає 98,6%;

Управління спорту: касові видатки 195,8 мільйона гривень, що складає 99,4% від плану на рік;

Департамент житлово-комунального господарства: витратили 1,4 мільярда гривень, що складає 86,1% від річного плану;

Департамент енергетики та енергозбереження: витратили 57,5 мільйона гривень, що склало 92,8% від плану;

Управління капітального будівництва: касові видатки — 142,7 мільйона гривень, що склало 60,7% від плану на рік;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю: витратили 10,4 мільйона гривень, що склало 96% від річного плану;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: витратили 96,4 мільйона гривень, що склало 88% від річного плану;

Управління комунального майна: витратили 9,2 мільйона гривень, що складає 99,6% від загального бюджету підрозділу;

Департамент з надання адміністративних послуг: витратили 40,8 мільйона гривень, що складає 99,8% бюджету підрозділу;

Департамент фінансів: витратили 22,6 мільйона гривень, що складає 56,6% від річного плану;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції: витратили 12 мільйонів гривень, що склало 88,8% відсотків від річного плану;

Адміністрація Заводського району: витратили 87,8 мільйона гривень, що склало 99,7% їхнього річного бюджету;

Адміністрація Корабельного району: витратили 88,3 мільйона гривень, що склало 99,7% річного бюджету:

Адміністрація Інгульського району: витратили 94 мільйони гривень, що склало 97,9% річного бюджету;

Адміністрація Центрального району: витратили 93,4 мільйона гривень, що склало 99,6% річного бюджету.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про те, що залишки коштів бюджету Миколаєва на кінець 2025 року становили близько 300 мільйонів гривень, що є «найнижчим показником за останні роки».

Як відомо, Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.