УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Ремонт укриття. Архівне фото «МикВісті»

Управління капітального будівництва Миколаївської міськради уклало ще один договір з підрядником на капремонт сховища у міській лікарні №1. Там виявили додаткові роботи. Їхню вартість оцінили у 6,14 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Для ремонту укриття у лікарні оголошували вже кілька тендерів. У липні 2024 році КП «Захист» Миколаївської міськради проводило тендер на поточний ремонт та облаштування укриття у міській лікарні №1. Договір уклали з підприємцем Русланом Волошиним на суму 2,15 мільйона гривень. Роботи замовляли до 31 жовтня 2024 року.

До переліку робіт входило: облаштування бетонних стяжок, фарбування підлоги і стін, монтаж дверей, встановлення сантехніки, нагрівачів, душових піддонів, прокладання внутрішніх мереж водопостачання та каналізації, електропроводки, облаштування вентиляції.

Тендер на поточний ремонт укриття у лікарні №1. Скриншот Prozorro

Вже 20 лютого 2025 року управління капітального будівництво уклало договір з ТОВ «Житлорембуд-Ніка» на капремонт сховища у міській лікарні №1 на 12,29 мільйона гривень. Договір діятиме у період з 20 лютого 2025 року до 31 грудня 2026 року.

Календарний графік виконання робіт у сховищі лікарні №1. Скриншот Prozorro Календарний план виконання робіт у сховищі №1. Скриншот Prozorro

Проте строки виконання робіт зазначені до 1 лютого 2026 року.

Договір на капремонт сховища у лікарні №1. Скриншот Prozorro

25 червня 2026 року УКБ уклало ще один договір з ТОВ «Житлорембуд-Ніка» на суму 6,14 мільйона гривень. Договір підписали напряму з підрядником без проведення тендеру. В обґрунтуванні пояснили це тим, що коригували проєктну документацію та виявили додаткові роботи. Їхнє виконання замовили у того самого виконавця.

«Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50% ціни основного договору», — йдеться в обґрунтуванні.

Обґрунтування додаткової угоди для ремонту сховища у лікарні №1. Скриншот Prozorro

Додаткові роботи замовляють до 31 грудня 2027 року. Їх фінансуватимуть за рахунок місцевого бюджету.

Додаткові роботи у сховищі замовляють до 31 грудня 2027 року. Скриншот Prozorro

Відповідно до експертного звіту від 22 грудня 2025 року, сховище розраховане на 107 людей: 15 лежачих пацієнтів, яких можна транспортувати, 60 сидячих, 2 людей на кріслах колісних і 30 людей обслуговуючого персоналу.

Також вказано, що провели обстеження сховища, у тому числі робіт, виконаних за проєктом 2015 року та коригуванням 2024 року. При цьому зазначається, що частина робіт вже не відповідає нормам.

«Згідно з проєктом капітального ремонту 2015 року в захисній споруді вже частково проведені наступні роботи: виконані всі будівельні роботи з перепланування приміщень, що вже не відповідають вимогам, частково оздобили приміщення та встановили двері, виконали гідроізоляцію стан та підлоги, змонтували систему вентиляції, що не відповідає вимогам ДБН, частково змонтоване електрообладнання та електроосвітлення», — йдеться в експертному висновку.

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За проєктом коригування 2024 року влаштували монолітну шахту підйомника для доступу маломобільних груп у сховище, демонтували зовнішні конструкції аварійного виходу, частково виконали загальнобудівельні роботи з влаштування доступу лежачих хворих з середини лікарні ліфтами до сховища, частково перепланували приміщення та замінили раніше змонтовану систему вентиляції.

Зазначається, що станом на листопад 2025 року у сховищі проводили будівельно-монтажні роботи. Вказано, що передбачається часткова зміна проєктних рішень, врахування додаткових робіт та перерахунок кошторисної документації за новими цінами.

Додатково проєктом коригування передбачені такі роботи, зокрема, зміна проєктного рішення пандусу, оскільки знайшли бетонні конструкції під підлогою, заміна вхідних захисно-герметичних дверей на вході, перенесення повітропроводу, транзитного водогону, розширення дверних прорізів.

Додаткові роботи у сховищі лікарні №1. Скриншот Prozorro Додаткові роботи у сховищі лікарні №1. Скриншот Prozorro

Зазначимо, що у листопаді 2025 року керівник управління капітального будівництва Олексій Савчук під час прямого ефіру сказав, що у 2025 році ремонт укриття не встигають завершити. Але метою ставлять завершення на наступний рік.

У квітні 2026 року Олексій Савчук сказав, що ремонт укриття у лікарні №1 продовжують.

Також «МикВісті» писали, що управління капітального будівництва Миколаєва знову показало негативну тенденцію щодо використання бюджетних коштів. За пів року УКБ використало менше ніж 15% грошей.