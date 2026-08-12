 У хірургічному корпусі лікарні №3 в Миколаєві замінять два ліфти за ₴4,3 млн

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Головна Новини Суспільство 18:09, 12 серпня, 2026

У хірургічному корпусі лікарні №3 в Миколаєві замінять два ліфти за ₴4,3 млн

КНП ММР Міська лікарня №3. Фото: Миколаївська міська радаКНП ММР Міська лікарня №3. Фото: Миколаївська міська рада

У хірургічному корпусі міської лікарні №3 у Миколаєві планують за 4,3 мільйона гривень замінити два пасажирські ліфти.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про капітальний ремонт із заміною ліфтів. Загальна сума зазначених джерел фінансування становить 4,3 мільйона гривень, а очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 3,6 мільйона гривень без ПДВ.

З запланованої суми 2,2 мільйона гривень мають надійти з місцевого бюджету, ще 2,08 мільйона — це власні кошти лікарні від господарської діяльності.

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProzorroСкриншот тендеру з системи публічних закупівель Prozorro

Підрядник має придбати нове обладнання, демонтувати старі ліфти, встановити нові, виконати оздоблювальні та пусконалагоджувальні роботи, облаштувати систему диспетчеризації та ввести ліфти в експлуатацію.

Згідно з технічними вимогами, обидва ліфти матимуть вантажопідйомність 400 кілограмів і розраховані на п'ять людей. Вони обслуговуватимуть вісім зупинок — сім надземних поверхів та один підземний.

Кабіни матимуть автоматичні телескопічні двері, електронну систему керування та примусову вентиляцію. Кабіни планують оздобити нержавіючою сталлю, а підлогу — комерційним антиковзним ПВХ-лінолеумом. Освітлення буде світлодіодним. Також у ліфтах передбачені кнопки виклику з LED-підсвічуванням та антивандальним виконанням. Для доступності вони матимуть тактильні позначення і шрифт Брайля, а також світлову реєстрацію виклику.

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Виконати всі роботи мають до 18 грудня 2026 року. Наразі учасники мають змогу подати свої пропозиції до 27 серпня.

Нагадаємо, що у травні в Миколаївській міській лікарні №3 завершили оновлення реабілітаційного відділення. Роботи виконувало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) за підтримки данської фармацевтичної компанії та Уряду Данії.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині представили попередній проєкт спроможної мережі лікарень Документ передбачає розподіл лікарень на надкластерні, кластерні, загальні та лікарні громад залежно від їхньої спроможності, кількості населення, переліку медичних послуг, обладнання та кадрового забезпечення.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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