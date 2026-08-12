 У медзакладах Миколаєва почали працювати 25 молодих лікарів

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Головна Новини Суспільство 21:22, 12 серпня, 2026

У медзакладах Миколаєва почали працювати 25 молодих лікарів

У медзакладах Миколаєва почали працювати 25 молодих лікарів. Ілюстративне фото: ye.uaУ медзакладах Миколаєва почали працювати 25 молодих лікарів. Ілюстративне фото: ye.ua

У медичних закладах Миколаєва з 1 серпня розпочали навчання 28 лікарів-інтернів першого року. Ще 25 молодих спеціалістів вже працюють у міських лікарнях та центрах первинної меддопомоги.

Про це повідомили в Управлінні Охорони Здоров'я Миколаєва.

Наразі в медзакладах міста підготовку проходять 54 інтерни. Після завершення підготовки вони зможуть працювати за обраними спеціальностями.

Крім того, 25 молодих лікарів, які вже завершили інтернатуру, працевлаштувалися у міських лікарнях №3, №4 та №5, центрах первинної медико-санітарної допомоги №2, №6 та №7, а також у стоматологічній поліклініці №1.

Раніше повідомлялося, що для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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