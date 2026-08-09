Для інтернів готували 200 місць у лікарнях Миколаївщини: роботу обрали лише 44 випускники

Лише 44 інтерни обрали Миколаївщину для працевлаштування. Фото: Національний університет охорони здоров’я України імені Шупика

Для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.

Про це говорили на засіданні комісії з питань соцполітики, охорони здоров'я Миколаївської облради 7 серпня, повідомляють «МикВісті».

Депутат Андрій Закусілов зауважив, що і до війни в області була проблема з дефіцитом лікарів. Зараз бажаючих поїхати працювати у прифронтові зони ще менше, але потреба у лікарях велика.

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Кількість місць для інтернів назвала начальниця обласного управління охорони здоров'я.

— Ми у цьому році подали 200 інтернів на наші лікувальні заклади, на працевлаштування в Миколаївську область, — відповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко.

Вона уточнила, що зараз діє електронний розподіл медичних працівників. По всій Україні Міністерство охорони здоров'я запропонувало понад 5 тисяч місць випускникам. Вибрали професію лікаря 2472 випускники по країні.

— У Миколаївську область вибрали 44 випускники із 200. Тобто молоді фахівці їдуть в більш безпечні регіони. Це перше. Друге, в ті регіони, де є перспективний розвиток. І третє, де є середній рівень заробітної плати і соціальний статус, — зауважила Ірина Ткаченко.

Також вона додала, що на сьогодні є KPI очільника обласної військової адміністрації: середня зарплата лікаря і середньої медичної сестри.

— Ми зараз інтенсивно працюємо з керівниками закладів, щоб фактично утримувати хоча би рівень той, який запропонований державою, — сказала начальниця обласного управління охорони здоров'я.

Раніше «МикВісті» повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, що у медичних закладах Миколаївської області бракує 480 лікарів. Найбільше регіон потребує сімейних лікарів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.