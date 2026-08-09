 Для інтернів готували 200 місць у лікарнях Миколаївщини: роботу обрали лише 44 випускники

  • неділя

    9 серпня, 2026

  • 23.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 серпня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 23.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 20:21, 09 серпня, 2026

Для інтернів готували 200 місць у лікарнях Миколаївщини: роботу обрали лише 44 випускники

Лише 44 інтерни обрали Миколаївщину для працевлаштування. Фото: Національний університет охорони здоров’я України імені ШупикаЛише 44 інтерни обрали Миколаївщину для працевлаштування. Фото: Національний університет охорони здоров’я України імені Шупика

Для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.

Про це говорили на засіданні комісії з питань соцполітики, охорони здоров'я Миколаївської облради 7 серпня, повідомляють «МикВісті».

Депутат Андрій Закусілов зауважив, що і до війни в області була проблема з дефіцитом лікарів. Зараз бажаючих поїхати працювати у прифронтові зони ще менше, але потреба у лікарях велика.

Реклама

Кількість місць для інтернів назвала начальниця обласного управління охорони здоров'я.

— Ми у цьому році подали 200 інтернів на наші лікувальні заклади, на працевлаштування в Миколаївську область, — відповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко.

Вона уточнила, що зараз діє електронний розподіл медичних працівників. По всій Україні Міністерство охорони здоров'я запропонувало понад 5 тисяч місць випускникам. Вибрали професію лікаря 2472 випускники по країні.

— У Миколаївську область вибрали 44 випускники із 200. Тобто молоді фахівці їдуть в більш безпечні регіони. Це перше. Друге, в ті регіони, де є перспективний розвиток. І третє, де є середній рівень заробітної плати і соціальний статус, — зауважила Ірина Ткаченко.

Також вона додала, що на сьогодні є KPI очільника обласної військової адміністрації: середня зарплата лікаря і середньої медичної сестри.

— Ми зараз інтенсивно працюємо з керівниками закладів, щоб фактично утримувати хоча би рівень той, який запропонований державою, — сказала начальниця обласного управління охорони здоров'я.

Раніше «МикВісті» повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, що у медичних закладах Миколаївської області бракує 480 лікарів. Найбільше регіон потребує сімейних лікарів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання
На Миколаївщині каракурт вкусив жінку на пляжі: постраждала перебуває в лікарні
Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року
Реклама
Читайте також:
новини
Від «Піратів Карибського моря» до шкільного суднобудівного заводу: як вчитель з учнями створюють у Миколаєві моделі кораблів

Юлія Лук’яненко
новини
Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив провести навчання міських служб з першої допомоги на випадок російських ударів

Юлія Лук’яненко
новини
Кількість непрацюючих камер відеоспостереження у Миколаєві зменшилася майже вдвічі

Юлія Лук’яненко
новини
Омбудсман: на Миколаївщині більшість звернень про порушення прав людини надходить від родин військовополонених і зниклих безвісти

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року
На Миколаївщині каракурт вкусив жінку на пляжі: постраждала перебуває в лікарні
У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

Від «Піратів Карибського моря» до шкільного суднобудівного заводу: як вчитель з учнями створюють у Миколаєві моделі кораблів

Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили

6 годин тому

У прифронтових громадах збираються встановити 840 мобільних укриттів: для цього потрібно ₴1,4 млрд

Головне сьогодні