На Миколаївщині каракурт вкусив жінку на пляжі: постраждала перебуває в лікарні

Лабораторний зразок каракурта. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб

На Миколаївщині зафіксували перший у цьому сезоні випадок укусу каракурта. Павук вкусив жінку, яка відпочивала на пляжі Березанського лиману. Зараз вона перебуває в лікарні.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Павук вкусив жінку 1966 року народження, яка ввечері відпочивала на пляжі Березанського лиману.

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«Під час відпочинку під вечір жінка сіла на пісок і відчула різкий укол у стегно. Вона встигла помітити маленького чорного павука», — йдеться у повідомленні.

За дві години після укусу жінку доставили до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаєві. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

«Цей випадок ще раз нагадує: каракурти не зникли, а сезон їхньої активності триває», — зазначили у Центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, із 1995 року в області зареєстровано 155 випадків укусів каракуртів. Постраждалими ставали люди віком від 2 до 88 років. Три випадки були смертельними.

Укуси каракуртів найчастіше траплялися:

під час роботи на городі — 85 випадків (55,2%);

біля будинку — 24 випадки (16%);

під час взування, коли люди виходили з приватного будинку — 14 випадків (9,1%);

під час сну в приватних будинках, коли на ніч залишали відчиненими двері й павуки заповзали до оселі;

під час роботи в полі — 5 випадків (3,2%);

у приватному будинку вдень, як правило, після роботи на городі — 3 випадки (2%);

по два випадки (1,4%) — у дворовому туалеті, на виноградниках, на залізничній колії, під час ремонту автомобіля та на пляжі;

по одному випадку (0,7%) — на дитячому майданчику та під час риболовлі.

Що відомо про каракуртів

Каракурт — найнебезпечніший отруйний павук Миколаївської області та один із найнебезпечніших в Україні, зазначають у Центрі контролю та профілактики хвороб. Доросла самка має інтенсивно-чорне забарвлення та виростає приблизно до 20 міліметрів. Молоді павуки мають світлі, а згодом червонуваті плями на черевці, які зникають після кількох линьок.

«Павуки не повзають по стінах і не плетуть красивої круглої павутини. Вони будують безладні тенета майже біля самої землі — на висоті 5–10 сантиметрів. Біля гнізда часто можна побачити залишки різноманітних комах», — йдеться у повідомленні.

Кокони павука. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Кокони павука. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Де можна зустріти каракурта

Каракурти зустрічаються:

на городах і дачних ділянках;

серед будівельного сміття;

у сараях, гаражах і надвірних туалетах;

на узбіччях доріг і залізничних колій;

на пустирях;

у прибережній зоні лиманів і моря, серед сухої трави та піщаної рослинності.

Чому каракуртів частіше зустрічають влітку

Навесні з коконів виходять молоді павуки, які поступово ростуть, кілька разів линяють і до середини або кінця червня стають статевозрілими, зазначають у Центрі. Саме в липні-серпні дорослі самки досягають найбільших розмірів, активно живляться та відкладають кокони.

«У цей період вони найчастіше трапляються людям через міграції павуків, тому більшість випадків укусів реєструють саме влітку. Якщо пляж межує зі степовою рослинністю або ділянками цілинного піску, ймовірність зустрічі з каракуртом значно зростає», — пояснили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Як проявляється укус каракурта

За словами фахівців, укус каракурта нагадує укол голкою. У момент укусу людина може навіть не надати йому значення, а іноді, особливо під час сну або відпочинку, взагалі його не помітити. На місці укусу зазвичай немає вираженого болю чи набряку, інколи залишається лише маленька червона цятка.

Уже через 15–30 хвилин можуть з'явитися характерні симптоми:

сильний біль у суглобах і м'язах;

інтенсивний біль у грудній клітці, животі або попереку;

порушення дихання;

прискорене серцебиття;

різка слабкість;

психомоторне збудження, відчуття тривоги та панічний страх смерті.

У тяжких випадках людина не може самостійно стояти на ногах. Нерідко клінічна картина нагадує інфаркт міокарда або гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини, зазначили у МОЗ. Саме тому постраждалого необхідно якомога швидше доставити до медичного закладу.

Домедична допомога

До приїзду медиків рекомендується:

дати антигістамінний препарат (за відсутності протипоказань);

забезпечити рясне тепле пиття;

накрити потерпілого теплою ковдрою.

Як уберегтися від укусу

У Центрі контролю та профілактики хвороб рекомендують не сідати безпосередньо на пісок чи суху траву, а використовувати підстилку, уважно оглядати місце відпочинку, не ходити босоніж серед сухої рослинності та не залишати одяг і взуття на землі. Також фахівці радять зачиняти двері приватних будинків, адже каракурти можуть заповзати всередину.

«Важливо пам'ятати: людина не є здобиччю для павука. Укус можна отримати лише тоді, коли павука випадково придавити або наступити на нього», — додали у повідомленні.

Проконсультуватися щодо отруйних павуків та інших членистоногих (комах і кліщів) можна у паразитологічній лабораторії Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, 11-А, телефон: (0512) 41-58-30.

Нагадаємо, у Миколаєві мешканці будинку на вулиці В’ячеслава Чорновола, 9 скаржаться на масове поширення бліх у підвалі, під’їзді та квартирах. За словами людей, комахи кусають мешканців і домашніх тварин, а в квартирах постійно доводиться обробляти спеціальними засобами, щоб хоч трохи позбутися проблеми.