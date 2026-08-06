Миколаївська міськрада просить Кабмін і Верховну Раду виділити місту ₴1,18 млрд

Миколаївська міськрада просить Кабмін та ВРУ виділити ₴1,18 млрд дотації. Фото: Архів МикВісті

Миколаївська міськрада звернулася до Верховної Ради та Кабміну. Місто просить 1,18 мільярдів гривень додаткової дотації з державного бюджету України на 2026 рік, оскільки у місцевому бюджеті є дефіцит, зокрема на виплату зарплат, харчування у дитсадках, виплату компенсацій за проїзд пільговиків.

За звернення депутати проголосували сьогодні, 6 серпня на сесії міськради Миколаєва, повідомляють «МикВісті».

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, таке звернення роблять повторно, оскільки Мінфін та Кабмін не відповіли минулого разу. До того ж оновили склад Кабміну: до нього входять тепер представники Миколаївщини.

— Це рішення у нас з'явилося як результат відсутності зворотного зв'язку з Міністерством фінансів і Кабінету Міністрів. А також у зв'язку зі зміною складу Кабміну, призначення нового і прем'єр-міністра. Ми знову звертаємося щодо ситуації, яка жодним чином не змінилися з грудня 2025 року, коли ми планували з вами бюджет. Ми знов звертаємося до них і, як то кажуть, маємо представників Миколаївщини більше у цьому складі Уряду. Дуже сподіваємося, що вони нам допоможуть отримати цю субвенцію, як не всю, хоча б частково. Але бажано, щоб всі питання, які стосуються субвенції, були профінансовані, — сказав мер.

«За» звернення проголосували 32 депутати.

У тексті звернення зазначається, що на наповнення бюджету вплинуло те, що місто втратило надходження від податку на доходи фізичних осіб. Це назвали основним джерелом доходів місцевого бюджету.

«Унаслідок змін бюджетного законодавства та вилучення ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, бюджет Миколаївської міської територіальної громади недоотримав у 2025 році 2,7 мільярда гривень, а у 2026 році це буде вже близько 3 мільярди гривень, або майже 50% від загального обсягу надходжень ПДФО», — йдеться у зверненні.

Також у зверненні вказали, що дефіцит бюджету становить близько 1,178 мільярда гривень. Зокрема:

на зарплату працівникам бюджетної сфери — 169,9 мільйона гривень;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 133,5 мільйона гривень;

на забезпечення харчуванням у дитсадках та учнів 1-11 класів у школах — 65,8 мільйона гривень;

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранспортом — 15,3 мільйона гривень;

забезпечення виплати компенсації учням професійних закладів;

освіти, які перебувають на повному державному забезпеченні, та учням, яким призначено опікуна чи піклувальника — 9 мільйонів гривень;

на вирішення проблем з питною водою та на забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання — 784,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада у травні звернулася до Кабміну з проханням виділити місту додаткову дотацію в розмірі 1,1 мільярда гривень.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, рішення про виділення додаткових коштів залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Як зазначав мер, станом на липень уряд так і не надав офіційної відповіді, а Міністерство фінансів продовжує аналізувати міський бюджет.

Водночас новопризначений міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що й надалі підтримуватиме область та пообіцяв відстоювати її інтереси під час розподілу коштів державного бюджету та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйона гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік становлять 5,54 мільярдів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5,26 мільярда гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.