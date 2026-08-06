Міськрада Миколаєва погодила виділення землі під модульне містечко на пр. Богоявленському департаменту ЖКГ

Модульний будинок. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Миколаївська міськрада дала дозвіл на виділення землі під модульні будинки для переселенців на проспекті Богоявленському у Корабельному районі. Дозвіл отримав Департамент житлово-комунального господарства, а не КП «Свій дім», як пропонувалося раніше.

Рішення ухвалили сьогодні, 6 серпня, на сесії Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, на засіданні 31 липня міськрада вдруге не дала погодження для виділення землі під модульні будинки на пр. Богоявленському. Цей проєкт курує віцемер Сергій Коренєв. Кілька депутатів запропонували тоді замінити КП «Свій дім», якому хотіли надати дозвіл, на Департамент житлово-комунального господарства.

Реклама

На сьогоднішньому засідання депутати проголосували за виділення землі департаменту. «За» віддали голоси 28 депутатів — всі присутні на онлайн-засіданні.

— Нагадаю, що у нас дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб з Херсона, Херсонської області і Миколаївської області, які розташовані ближче до лінії розмежування, що впливає на їхнє розміщення. Сьогодні у нас у Миколаєві дуже важко навіть орендувати житло, — прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич.

Депутатка Марина Мазанко також поцікавилася, чи є міські програми для будівництва чи надання житла переселенцям, адже модульні будинки не вирішать проблему з браком місць.

Мер сказав, що у міському бюджеті на це немає грошей і доводиться економити.

— У нас жодних програм, які б фінансувалися з бюджету міста, немає. Ви знаєте, у нас обмеження взагалі будь-яких програм сьогодні, ми працюємо в режимі мінімального використання місцевого бюджету, тобто ми максимально намагаємося брати участь у всіх державних програмах. Стосовно місцевого бюджету у нас грошей немає. І ця програма дає можливість, не розумію, чому дехто не голосує, отримати будиночки без участі місцевого бюджету. Нам лише потрібно виділити землю. Ми землю знайшли, — відповів мер.

Проєкт модульних будинків по проспекту Богоявленському

На земельній комісії міськради у червні розглядали питання виділення землі. Мова йшла про розміщення модульного містечка для ВПО, а потім як соціальне житло. Ділянка мала орієнтовну площею орієнтовною площею понад 35 594 квадратних метрів (3,5 гектара) у Корабельному районі за торговельним центром «Мій Дім» у районі «Таврії», поблизу вулиці Козацької. Цю ділянку місто запропонувало міжнародним партнерам для реалізації проєкту — данською організацією GAU Fonden.

КП «Свій Дім» планували надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щоб у подальшому передати цю землю підприємству в постійне користування. Комунікацію з партнерами, які планують встановлювати будинки, координує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв.

Проте на сесії 30 червня Миколаївська міська рада не підтримала цей проєкт рішення. Після цього мер сказав, що його розглянуть на наступній сесії.

Наразі опублікований аналогічний проєкт рішення, проте ділянка вже менша майже у 10 разів: з 35 594 квадратних метрів до 3250 квадратних метрів.

На земельній комісії 23 липня стали відомі нові подробиці проєкту. Для отримання від донорів п'яти модульних будинків для переселенців, які планують встановити на проспекті Богоявленському у Миколаєві, місто має виготовити земельну документацію, проєкти проведення комунікації та власне провести водогін, каналізацію та електромережі. Це мають фінансувати за рахунок бюджету. На це поки коштів немає.

Нагадаємо, на сесії 30 червня міськрада Миколаєва також провалила реорганізацію КП «Свій дім» у ТОВ, яке мало стати оператором соціального та доступного житла. Планувалося, що «Своя домівка» працюватиме як оператор соціального та доступного житла, управляючи комунальними квартирами, які місто поступово передаватиме на її баланс.

На сесії 30 липня аналогічне голосування про реорганізацію комунального підприємства провалили вдруге.