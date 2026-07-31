168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку господарства

168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ»

Дві громади Миколаївщини — Березнегуватська та Інгульська — стали учасниками проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». 168 сімей вже отримали агрогранти для розвитку власного господарства, а ще в одній громаді триває реєстрація.

Про це розповіли «МикВісті» у благодійному фонді «Карітас Миколаїв УГКЦ».

Проєкт має напрямок Livelihood, у межах якого надають агрогранти на розвиток власного господарства. Стартував він у квітні цього року. На Миколаївщині проєкт реалізує «Карітас Миколаїв УГКЦ» за підтримки американського уряду через U.S. Department of State.

Як розповіла агроекспертка проєкту БФ «Карітас Миколаїв УГКЦ» Анастасія Полуектова, у двох громадах — Березнегуватській та Інгульській — проєкт вже завершили. Гранти отримали 168 сімей. Сума одного гранту була до 37,8 тисячі гривень.

— На ці кошти можна було придбати все, що стосується сільського господарства, рослинництва, тваринництва, птахівництва. Березнегуватську та Інгульську громади обрали, тому що тут люди найбільше постраждали всередині. Багато хто з них має статус ВПО — люди з Херсонської області. Це найближчий прихисток, де люди змогли продовжити життя або почати його заново, — зазначила Анастасія Полуектова.

Допомогу отримали переселенці із зон бойових дій та місцеві жителі, які постраждали від війни: зруйноване їхнє майно або мають наслідки для здоров'я. За грант купували птахів, поросят, системи поливу, діжки для води, садовий інвентар, електрокосарки, секатори, мотоблоки, брудери, інкубатори.

168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ» 168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ» 168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ»

Анастасія Полуектова звернула увагу, що гранти стали не тільки фінансовою підтримкою, а й психологічною.

— Це стільки не про гроші, а скільки про психологічний стан людини, яка переміщується або залишається тут без засобів для існування. Це те, що іде на майбутнє. Не просто коробка з продуктами, яка сьогодні є, а завтра немає. А на перспективу, що люди зможуть реалізувати у цьому році та наступному. За рахунок цих грошей людина може придбати і мотоблок, і мотокосу і забезпечувати себе фінансово, виконуючи роботи і допомогаючи своїм односельчанам, — розповіла агроекспертка.

У Воскресенській громаді ще триває реєстрація. Там запланували видати 32 гранти.

168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ» 168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ»

Один з грантів вже отримала багатодітна родина. Олександр Діденко поділився, що кошти були дуже доречними, оскільки має трьох малих дітей.

— У мене троє маленьких діточок. Їх треба годувати. Менша дитина ще не ходить у школу, тільки у садочок. Старша дитина ходить в третій клас, середній — у перший клас. Для дітей будуть свіжі яйця, м’ясо, — розповів Олександр.

За грантові кошти він купив мотоблок для обробки землі, крапельне зрошення для городу, професійний брудер для вирощування та обігріву курчат, самих птахів та корм для них. За словами Олександра, своїми силами сім'я не змогла б це все придбати.

— Сума, в принципі, дуже велика, тому, наприклад, мотоблок я б нізащо б не взяв. Може, «крапельку» якось б і взяли. Може зробили б ще якийсь ящик своїми силами, але такий професійний брудер ми б, звісно, не купили, — зазначив Олександр.

168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ» 168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ» 168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку власного господарства. Фото: «Карітас Миколаїв УГКЦ»

Ще один грант отримала Наталія Куделіна. Вона є переселенкою з села Костянтинопіль, що на Донеччині. Жінка розповіла, що мали посаджені городи, але довелося тікали від обстрілів з чим могли.

— Уже почалися обстріли. Вже боялися сидіти там. І ось так в один день зібралися: що змогли взяти, то взяли. Все там залишилося. Дорогою нас пропускали. Ми тільки говорили, що з Донецької області виїжджаємо, усі говорили проїжджайте. Їхали ми вночі. Вдень було дуже ризиковано. О 10, пів на десяту починали «крити» (обстрілювали, — прим.) Це був жах, багато людей загинуло також там, — поділилася Наталія.

На Миколаївщину Наталія приїхала у 2024 році. Як вона розповідає, думали, що ненадовго, але залишилися.

Грант, за словами Наталії, дуже допоміг, оскільки сім'я залишилася без роботи. За грантові кошти купили крапельний полив, мотоблок, сітку для затінення, домашню птицю.

— Вирощуємо перець. Посадили солодкий «Ломіно», посадили «Вікторію» великий, солодкий. Посадили фіолетовий та гіркий. Посадили картоплю, цибулю, часник. Все, що можна, садимо. У мене три сестри, три племінники в Україні. Допомагаємо, висилаємо, — розповіла Наталія.

«Карітас Миколаїв УГКЦ» продовжує проєкт у Воскресенській громаді, де жителям розповідають про грантові програми, та як взяти у них участь. Крім видачі грантів, також заплановані сесії з агроекспертами та групові сесії, де люди можуть поділитися власним досвідом, переживаннями. Анастасія Полуектова також зазначила, що додатково будуть надавати допомогу на ремонт сараїв, приміщень для тварин, які будуть використовувати взимку.

Нагадаємо, у двох притулках для переселенців на Миколаївщині — у Мішково-Погоріловому та Весняному — зробили ремонт у кімнатах та санвузлах, пристосувавши їх для людей з інвалідністю.

