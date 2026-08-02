 У Миколаєві працівники культури в середньому отримують ₴8,2 тис. «на руки»

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Головна Новини Самоврядування 17:13, 02 серпня, 2026

У Миколаєві працівники культури в середньому отримують ₴8,2 тис. «на руки»

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Джаз на заході сонця у Миколаєві, червень 2024 року, фото «МикВісті»Джаз на заході сонця у Миколаєві, червень 2024 року, фото «МикВісті»

Середня заробітна плата працівників закладів культури Миколаєва після сплати податків становить 8 тисяч 204 гривні. До нарахування вона складає 10 тисяч 518 гривень.

Про це повідомив начальник управління з питань культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров в сюжеті телеканалу «Март».

За його словами, йдеться про працівників бібліотек, палаців культури, мистецьких шкіл і Миколаївського зоопарку.

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«Якщо порахувати 2026 рік, то середня зарплата наших працівників бібліотек, палаців культури, мистецьких шкіл та зоопарку складає 10 тисяч 518 гривень з податками. На руки — 8 тисяч 204 гривні», — сказав Юрій Любаров.

Він також зазначив, що з 1 вересня зарплати частково зростуть, однак лише у мистецьких школах. Підвищення стосуватиметься педагогічних працівників, тому суттєво на середній показник по галузі це не вплине.

За словами Юрія Любарова, під час підготовки міського бюджету на 2027 рік управління культури розраховує на збільшення фонду оплати праці.

«Ми очікуємо від міської ради, що при підготовці бюджету на 2027 рік зарплата по галузі культури повинна бути збільшена, тому що збільшуються тарифікаційні кроки», — додав він.

Нагадаємо, ще у грудні депутати міської ради звернулися до уряду та парламенту з вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. Вони зазначили, що у 2025 році мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень, однак посадові оклади багатьох працівників культури залишаються нижчими за цей рівень.

Після чого уряд підвищив базовий посадовий оклад працівникам культури до 3470 гривень. Влада Миколаєва каже, що шукатиме в бюджеті гроші на виплату надбавок.

У липні 2026 року Міністерство культури України повідомило, що за новою постановою Кабміну з 1 січня 2027 року мають підвищити оклади працівникам сфери культури. Проте з повного тексту постанови стало відомо, що для збільшення зарплатні гроші мають найти у місцевих бюджетах, переглянувши мережу закладів та чисельність працівників.

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї повідомили, що не можуть втримати молодих працівників через низькі зарплати.

А директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий заявив, що у бюджеті Миколаєва наразі не має коштів на виплату заробітної плати працівникам закладів культури з 1 вересня. Він наголосив, що питання фінансування потрібно вирішувати вже зараз.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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