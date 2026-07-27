 На таку зарплату не прожити, — у Миколаївському краєзнавчому музеї молоді фахівці звільняються за кілька місяців

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Головна Новини Суспільство 8:56, 27 липня, 2026

На таку зарплату не прожити, — у Миколаївському краєзнавчому музеї молоді фахівці звільняються за кілька місяців

У Миколаївському краєзнавчому музеї заявили про кадрову кризу через низькі зарплати. Фото: архів МикВістіУ Миколаївському краєзнавчому музеї заявили про кадрову кризу через низькі зарплати. Фото: архів МикВісті

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї не можуть втримати молодих працівників через низькі зарплати.

Про це під час засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту повідомила виконувачка обов'язків директора музею Катерина Барбаянова, пишуть МикВісті.

За її словами, заклад уже неодноразово стикався з ситуацією, коли молоді спеціалісти приходять працювати до музею, але вже через кілька місяців звільняються.

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— Ми неодноразово стикалися з тим, що до нас приходять молоді активні хлопці та дівчата. Вони працюють три-чотири місяці, але на зарплату молодшого наукового співробітника неможливо навіть впоратися з комунальними платежами, — сказала Катерина Барбаянова.

Вона зазначила, що проблема стосується не лише рядових працівників. Посадовий оклад керівника музею за 18-м тарифним розрядом сьогодні становить 11 119 гривень 30 копійок.

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Віталій Бойченко зазначив, що рівень оплати праці в галузі залишається критично низьким.

— Прибиральниця і працівник музею, який займається науковою роботою, отримують одну й ту саму зарплату, — зазначив він.

За словами посадовця, уряд уже ухвалив постанову про перегляд посадових окладів працівників культури. Однак додаткового фінансування документ не передбачає.

— Обласним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування рекомендували або знаходити додаткові кошти на підвищення зарплат, або проводити оптимізацію закладів і чисельності працівників, — пояснив Віталій Бойченко.

Водночас він додав, що управління культури щороку надсилає до центральної влади пропозиції щодо підвищення заробітної плати працівникам культури, однак вони досі не дали відчутного результату.

Голова профільної депутатської комісії Євген Горбуров запропонував шукати способи залучення молодих спеціалістів до роботи в музеї. Зокрема, він виступив за співпрацю із закладами вищої освіти, щоб направляти до музею випускників культурних спеціальностей із перспективою подальшого працевлаштування.

— Треба розглянути можливість направити сюди випускників, фахівців у галузі культури. Інакше ми просто не виберемося, — наголосив депутат.

Також Євген Горбуров закликав музейників підготувати нове звернення до уряду щодо перегляду системи оплати праці працівників культури, щоб привернути увагу до проблеми на державному рівні.

Як відомо, у 2025 році депутати міської ради звернулися до уряду та парламенту з вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. Вони зазначили, що у 2025 році мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень, однак посадові оклади багатьох працівників культури залишаються нижчими за цей рівень

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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