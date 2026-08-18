Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Росіяни атакували дронами село Лупареве Галицинівської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, протягом доби росіяни атакували Галицинівську громаду FPV-дроном та двічі безпілотниками «Молнія». Люди не постраждали.

Також росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району безпілотником типу Shahed. Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно, люди не постраждали.