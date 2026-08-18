Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Росіяни атакували дронами село Лупареве Галицинівської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, протягом доби росіяни атакували Галицинівську громаду FPV-дроном та двічі безпілотниками «Молнія». Люди не постраждали.
Також росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району безпілотником типу Shahed. Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно, люди не постраждали.
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