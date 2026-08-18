 Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус

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Головна Новини Оборона 8:15, 18 серпня, 2026

Росіяни вдарили дронами поблизу Миколаєва: пошкоджені будинок та автобус

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Росіяни атакували дронами село Лупареве Галицинівської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, протягом доби росіяни атакували Галицинівську громаду FPV-дроном та двічі безпілотниками «Молнія». Люди не постраждали.

Також росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району безпілотником типу Shahed. Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно, люди не постраждали.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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