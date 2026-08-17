 РФ знову атакувала порт біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно

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Головна Новини Оборона 16:21, 17 серпня, 2026

РФ знову атакувала порт біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно

Судна. Ілюстративне фото: elevatorist.comСудна. Ілюстративне фото: elevatorist.com

У понеділок, 17 серпня, російські війська атакували безпілотником портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар пошкоджено цивільне судно, люди не постраждали.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Сьогодні вдень ворог атакував БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджено цивільне судно. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні 2026 року посилилися удари по морських суднах і портовій інфраструктурі в Миколаївській та Одеській областях.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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