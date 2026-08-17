РФ знову атакувала порт біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно
-
- Світлана ІванченкоКореспондентка
-
-
У понеділок, 17 серпня, російські війська атакували безпілотником портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар пошкоджено цивільне судно, люди не постраждали.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Сьогодні вдень ворог атакував БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджено цивільне судно. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у липні 2026 року посилилися удари по морських суднах і портовій інфраструктурі в Миколаївській та Одеській областях.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.