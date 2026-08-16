 РФ б’є по портах і суднах: у липні на Миколаївщині й Одещині ООН зафіксувала 39 атак

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Головна Новини Оборона 9:48, 16 серпня, 2026

РФ б’є по портах і суднах: у липні на Миколаївщині й Одещині ООН зафіксувала 39 атак

Атака на судно біля Одеси. Ілюстративне фото: МикВістіАтака на судно біля Одеси. Ілюстративне фото: МикВісті

У липні 2026 року посилилися удари по морських суднах і портовій інфраструктурі в Миколаївській та Одеській областях.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, протягом місяця зафіксували 39 атак, серед яких не менше 20 ударів по морських суднах. Зазначається, що через удари 19 людей загинули, ще 25 отримали поранення.

«Ці атаки негативно вплинули на міжнародне перевезення товарів та сільськогосподарської продукції через Чорне море», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що війська РФ посилили атаки по суднах та портовій інфраструктурі, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять все, аби заблокувати «зерновий коридор» для України.

Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україні запропонували розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. Аналогічне звернення передали Росії.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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