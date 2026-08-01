Росія атакувала порт у Миколаєві та громаду в області: пошкоджене цивільне судно, поранений чоловік
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У суботу, 1 серпня, російські війська двічі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок обстрілів пошкоджене цивільне судно та поранений 60-річний чоловік.
Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Вранці російські війська завдали удару безпілотником типу «Shahed» по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Пізніше, у першій половині дня, ворог атакував реактивним безпілотником типу «Shahed» Веселинівську громаду. Унаслідок удару поранення дістав 60-річний чоловік. За інформацією обласної військової адміністрації, його стан стабільний.
Нагадаємо, протягом минулої доби 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.
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