Росія атакувала порт у Миколаєві та громаду в області: пошкоджене цивільне судно, поранений чоловік

Аліса Мелікадамян

Випускова редакторка, репортерка

Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.