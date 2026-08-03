Після ранкової атаки на Миколаївщині пошкоджені адмінбудівля та магазин

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВісті

У Снігурівській громаді на Миколаївщині внаслідок ранкової атаки російських дронів пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі.

Про це 3 серпня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації

Вчора та сьогодні зранку росіяни атакували громаду чотирма безпілотниками «Молнія» та одним FPV-дроном.

Також стали відомі уточнені наслідки одного з учорашніх ударів. Тоді постраждало подружжя — 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік перебуває в лікарні у важкому нестабільному стані, жінка лікується амбулаторно.

Крім того, внаслідок учорашньої атаки був пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, вчора російська армія також атакувала Миколаївщину «Шахедами». У Миколаєві пошкоджено будівлю ліцею та шкільний автобус, а в Миколаївському районі — три цивільні судна. У Снігурівці виникла пожежа виробничого обладнання агропідприємства.