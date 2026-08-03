 Після ранкової атаки на Миколаївщині пошкоджені адмінбудівля та магазин

  • понеділок

    3 серпня, 2026

  • 30.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 30.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 7:30, 03 серпня, 2026

Після ранкової атаки на Миколаївщині пошкоджені адмінбудівля та магазин

Наслідки атаки на Миколаївську область. Фото МикВістіНаслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВісті

У Снігурівській громаді на Миколаївщині внаслідок ранкової атаки російських дронів пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі.

Про це 3 серпня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації

Вчора та сьогодні зранку росіяни атакували громаду чотирма безпілотниками «Молнія» та одним FPV-дроном.

Також стали відомі уточнені наслідки одного з учорашніх ударів. Тоді постраждало подружжя — 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік перебуває в лікарні у важкому нестабільному стані, жінка лікується амбулаторно.

Крім того, внаслідок учорашньої атаки був пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, вчора російська армія також атакувала Миколаївщину «Шахедами». У Миколаєві пошкоджено будівлю ліцею та шкільний автобус, а в Миколаївському районі — три цивільні судна. У Снігурівці виникла пожежа виробничого обладнання агропідприємства.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

У липні армія РФ втратила рекордну від початку року кількість військових, — Генштаб
Зеленський: Росія нарощує виробництво балістики
Російські дрони зранку атакували два райони Херсона: поранені двоє чоловіків
Реклама
Читайте також:
новини
Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

Юлія Бойченко
новини
Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві чоловіка вкусив собака: він заявляє, що тварину навмисно нацькували, поліція склала адмінпротокол

Юлія Бойченко
новини
Забруднення озера каналізацією у парку «Ліски» у Миколаєві: чим закінчився інцидент

Юлія Лук’яненко
новини
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони зранку атакували два райони Херсона: поранені двоє чоловіків
Зеленський: Росія нарощує виробництво балістики
У липні армія РФ втратила рекордну від початку року кількість військових, — Генштаб

Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

«Діти постійно перечіпаються і падають», — миколаївці поскаржилися на стан майданчика у «Казці»

1 година тому

Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски»

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні