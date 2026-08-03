Після ранкової атаки на Миколаївщині пошкоджені адмінбудівля та магазин
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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У Снігурівській громаді на Миколаївщині внаслідок ранкової атаки російських дронів пошкоджено адміністративну будівлю та заклад торгівлі.
Про це 3 серпня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації
Вчора та сьогодні зранку росіяни атакували громаду чотирма безпілотниками «Молнія» та одним FPV-дроном.
Також стали відомі уточнені наслідки одного з учорашніх ударів. Тоді постраждало подружжя — 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік перебуває в лікарні у важкому нестабільному стані, жінка лікується амбулаторно.
Крім того, внаслідок учорашньої атаки був пошкоджений приватний будинок.
Нагадаємо, вчора російська армія також атакувала Миколаївщину «Шахедами». У Миколаєві пошкоджено будівлю ліцею та шкільний автобус, а в Миколаївському районі — три цивільні судна. У Снігурівці виникла пожежа виробничого обладнання агропідприємства.
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