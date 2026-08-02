 РФ атакувала портову інфраструктуру Миколаївщини: пошкоджено два цивільних судна

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Головна Новини Інциденти 16:54, 02 серпня, 2026

РФ атакувала портову інфраструктуру Миколаївщини: пошкоджено два цивільних судна

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні вдень, 2 серпня, російські війська двічі атакували ударними БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району Миколаївської області.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

«Пошкоджено два цивільних судна. Попередньо без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку війська РФ посилили атаки по суднах та портовій інфраструктурі, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять все, аби заблокувати «зерновий коридор» для України.

Протягом 1 серпня ворог атакував область ударними дронами «Shahed/Гербера». Під атакою була портова та транспортна інфраструктура. Внаслідок чого у Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Пошкоджено цивільне судно.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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