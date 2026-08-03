 «Діти постійно перечіпаються і падають», — миколаївці поскаржилися на стан майданчика у «Казці»

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Головна Новини Суспільство 7:55, 03 серпня, 2026

«Діти постійно перечіпаються і падають», — миколаївці поскаржилися на стан майданчика у «Казці»

Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович

Миколаївці звернулася до міської влади з проханням відремонтувати дитячий майданчик у містечку «Казка» на вулиці Захисників Миколаєва, 38.

Відповідне звернення опублікувала у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» мешканка Анна Троянович.

За словами жінки, частина гумових плиток просіла, інші піднялися, а деякі взагалі відсутні. Через це на майданчику утворилися ями та нерівності.

«Щодня цим майданчиком користуються діти віком від 1 до 5 років. Через пошкоджене покриття вони постійно перечіпаються, падають і можуть отримати травми», — написала вона.

Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович
Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович
Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович

Крім ремонту покриття, мешканка просить оновити пісочницю.

«Прошу завезти та засипати чистий пісок у пісочницю, оскільки його майже не залишилося, що унеможливлює повноцінні та безпечні ігри дітей», — йдеться у зверненні.

Жінка закликала міську владу обстежити територію, відновити гумове покриття, замінити пошкоджені плитки, вирівняти поверхню та усунути небезпечні ділянки.

«Безпека та комфорт дітей мають бути пріоритетом. Сподіваюся на оперативне реагування, щоб маленькі мешканці міста могли безпечно гратися та відпочивати», — зазначила вона.

Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович
Стан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна ТрояновичСтан дитячого майданчика у містечку «Казка», фото: Анна Троянович

Нагадаємо, через пів року після звернень миколаївців мотузковий дитячий майданчик «Піраміда» у Каштановому сквері не почали ремонтувати. Крім того, досі не передали його на баланс «ДЄЗ «Пілот».

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Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.
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