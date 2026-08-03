Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям: більше половини з них працевлаштувалися

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні

На Миколаївщині понад 170 жителів пройшли навчання на курсах за дев'ятьма професіями, яке допомагає здобути нову кваліфікацію. Майже 60% з випускників влаштувалися на роботу або відкрили власну справу. Курси підтримали Уряд Данії та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Про це повідомили в ПРООН в Україні.

Навчання організували у 11 закладах професійної або професійно-технічної освіти Миколаївської області: п'ятьох у Миколаєві, а також у Вознесенську, Єланці, Казанці, Новій Одесі, Південноукраїнську та Снігурівці. На курсах врахували потреби місцевого ринку праці у місцевих громадах, щоб швидко підготувати фахівців за професіями.

Жителі Миколаївщини навчалися дев'ятьом робітничим професіям, які місцеві роботодавці визначили як пріоритетні: електрозварник, оператор з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерів, кухар, кондитер, пекар, тракторист, офіціант, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і штукатур.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Світлана Суспіцина / ПРООН в Україні Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Світлана Суспіцина / ПРООН в Україні

Для практичної підготовки ПРООН за підтримки Уряду Данії забезпечила заклади професійної освіти спецодягом, витратними матеріалами та покрила зарплату викладачів і майстрів виробничого навчання.

За підсумками навчання майже 60% з понад 170 випускників і випускниць уже працевлаштувалися або започаткували власну справу.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні

Голова Офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен наголосив, що основою відновлення є люди, тому важливо інвестувати в їхні знання.

«Відновлення — це не лише відбудова інфраструктури. Це також створення можливостей для людей здобувати нові навички, знаходити гідну роботу та робити внесок у майбутнє своїх громад. Ми раді підтримати цю програму професійного навчання, яка покращує перспективи працевлаштування для її учасників та учасниць і водночас допомагає громадам формувати стійкішу й інклюзивішну місцеву економіку», — зазначив він.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Анастасія Цапович / ПРООН в Україні

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив, що розвиток професійних навичок є важливою передумовою сталого відновлення.

«Громади відновлюються швидше та стають сильнішими, коли інвестиції в людей, інституції й економічні можливості здійснюються комплексно. Завдяки партнерству із закладами професійної освіти, органами місцевого самоврядування та роботодавцями ми формуємо кадровий потенціал, необхідний для стимулювання місцевого розвитку та створення довготривалих можливостей», — сказав він.

Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні Понад 170 жителів Миколаївщини навчилися новим професіям. Фото: Дмитро Сазонов / ПРООН в Україні

Нагадаємо, дві громади Миколаївщини — Березнегуватська та Інгульська — стали учасниками проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». 168 сімей вже отримали агрогранти для розвитку власного господарства, а ще в одній громаді триває реєстрація.